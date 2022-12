Körülbelül 30 százalékkal emelkedett az év végi tűzijátékok és más pirotechnikai termékek ára – erről iparági források beszéltek a Világgazdaságnak.

Fotó: Kurucz Árpád

Mivel 2020-ról 2021-re is volt egy 10 százalékos emelés – bár akkor a pandémia miatt kormányzati szinten tiltották be az év végi durrogtatást –, összességében ez azt jelenti, hogy

szűk három év leforgása alatt mintegy 40 százalékos drágulás ment végbe a piacon.

A mostani árnövekedés mértékére azonban korábban nem nagyon volt példa. A piaci szereplők számítanak is arra, hogy az eladott darabszámban visszaesés lesz, ugyanakkor azt remélik, hogy a drágítás hatására a bevételeik nem csökkennek. Az értékesítés december 28-án indult.

A konténer a bűnös

A hazai pirotechnikai cégek azzal érvelnek, hogy nem tehettek mást, muszáj volt árat emelniük, akkora lett a növekedés a kiadási oldalon. Az itthon eldurrogtatott pirotechnikai termékek döntő többsége Kínából származik. Ez mintegy évi 50-60 konténernyi (egy konténerbe átlagosan nagyjából 15 ezer kilogramm fér) árut jelent. Az ázsiai országban viszont hosszú ideje konténerhiány van, a Covid-protokoll szigora miatt pedig a kikötők működése is bizonytalan. Mindez ahhoz vezetett, hogy a járvány előtti utolsó békeévben,

2019-ben még 9 ezer dolláros konténerenkénti szállítási ár 2022-re 26 ezerre ugrott.

Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy konténernyi tűzijáték teljes bekerülésének már a fele a szállítás, ami teljességgel irreális arány. A pénzügyi konstrukció stabilitását tovább rontotta a dollár–forint árfolyam év közbeni romlása. A termékeket legkésőbb nyárig kell megrendelni ahhoz, hogy a téli főszezonra megérkezzen az országba, így az elmúlt hetek jelentős árfolyamjavulása nem befolyásolta a beszerzéseket.

Kevesebb helyen kevesebbet

Ahogy a pezsgő esetén, a szilveszteri tűzijátékra is igaz, hogy aki vásárolni akar, ne az utolsó pillanatban szánja rá magát. Egyrészt az érintett cégek az idén kevesebb terméket importáltak a megszokotthoz képest, másrészt az értékesítési pontok száma is csökkent. Ez korábban országosan 600 körüli volt, ám már akkor is 100-150-nel elmarad a 2019-es, jócskán 700 fölötti árusítóhelytől.

Ez zsugorodik most tovább, aminek alapvetően két oka van.

Az általános probléma, hogy a pirotechnikusi szakmának jelenleg nincs hivatalos képzése, márpedig az értékesítés pirotechnikai szakember jelenlétéhez kötött. Másrészt van egy egyszeri tényező is: információink szerint a pirotechnikai termékek értékesítésében Magyarországon piacvezető Absolut Pyro Kft. az idén nem árul az Aldi parkolóiban, miután a kiskereskedelmi lánccal nem sikerült megállapodni a feltételekről.

Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba sorolt tűzijátékokhoz egész évben hozzá lehet jutni, de a 3. osztályba tartozó termékek csak december 28. és 31. között vásárolhatók. Az 1.-be sorolt árukat 14, a 2.-ba tartozókat 16 éves kortól lehet megvásárolni és használni, míg a 3. osztályúakat csak nagykorúak vehetik meg.

Fontos tudni, hogy kaphatók kifejezetten állatbarát, úgynevezett csendes tűzijátékok.

Legalább féltucat ilyen termék érhető el itthon, az ilyen igényeket különösebb probléma nélkül ki tudják szolgálni az értékesítési pontokon.

Kisokos kezdő tűzijátékosoknak

A legfontosabb szabály, hogy petárdázni az idén szilveszterkor is tilos. A petárda birtoklása is tiltott, aki ezt a tilalmat megszegi és petárdázik, szabálysértést követ el, ami 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A felrobbant petárda rendkívül súlyos, akár maradandó sérülést is okozhat: végtagroncsolódás, halláskárosodás lehet a következménye.

Fotó: Kurucz Árpád

A legális árusoktól vásárolt tűzijátékok december 31-én este 6 órától január 1-jén reggel 6-ig használhatók. A fel nem használt, 3. pirotechnikai osztályba tartozó, illetve bármely hibás vagy lejárt szavatosságú terméket

szilveszter után öt napon belül vissza kell vinni a forgalmazónak, aki köteles azt térítésmentesen visszavenni.

Aki illegális árustól vásárol, magát és a környezetét is veszélyezteti. A legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata magyar nyelvű, közérthető használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést tartalmaz. A tűzijátékokat távol kell tartani más tűzveszélyes anyagoktól. Gyermekek elől mindig legyen elzárva – tanácsolják.