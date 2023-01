A költségcsökkentéssel telt 2022-es esztendő után a Shopify a hatékonyságnövelésre helyezi a hangsúlyt 2023-ban. Miután az alkalmazottak visszatértek az ünnepi időszakról, a kanadai e-kereskedelmi vállalat azzal a hírrel várta őket, hogy naptártisztítást végez, és örökre száműz minden olyan ismétlődő értekezletet és megbeszélést, amelyen kettőnél több ember vesz részt, ezzel egyidejűleg újra bevezeti azt a szabályt, amely szerint szerdán egyáltalán nem lehet megbeszélést tartani – számolt be róla a Bloomberg.

Anyagi veszteséget is termelnek és sokszor unalmasak a meetingek.

Az ötven főnél nagyobb létszámú megbeszéléseket csütörtökönként, egy előre maghatározott hatórás intervallumon belül lehet lebonyolítani, és hetente legfeljebb egy találkozót tarthatnak. A vállalat vezetése arra is ösztönözni fogja a dolgozókat, hogy utasítsák el az egyéb megbeszéléseket, és lépjenek ki a nagy belső csevegőcsoportokból is.

Rossz motivátor és ablakon kidobott pénz a fölösleges értekezlet

Tobi Lutke vezérigazgató, a cég társalapítója a döntés kapcsán arról beszélt, hogy sokkal könnyebb feladatokat hozzáadni a meglévőkhöz, mint eltávolítani őket.

Ha igent mondasz egy dologra, akkor valójában nemet mondasz minden más dologra, amit az alatt az idő alatt megtehettél volna. Ahogy egyre több dolgot csinálunk, leszűkül az elvégezhető dolgok halmaza

– nyilatkozta Lutke.

A nagy, elhúzódó és terméketlen megbeszélések a mai hibrid munkahelyek egyik legfőbb kerékkötőivé váltak, emiatt egyre több vállalat látja be, hogy vissza kell szorítani őket. A Facebook anyavállalata, a Meta, a háztartási termékeket gyártó Clorox, valamint a Twilio technológiai cég is azok közé tartozik, amelyek értekezletmentes napokat vezettek be a hatékonyság növelése érdekében.

Egy 2022-ben készült felmérés szerint a dolgozók átlagosan heti 18 órát töltenek értekezleteken, és az egyeztetések csupán 14 százalékát utasítják vissza, pedig 31 százalékukról szívesen lemondanának. A kutatás rávilágított arra is, hogy a nagy szervezeteknél évente csaknem 100 millió dollárt pazarolnak el a nem létfontosságú értekezletek miatti időkiesés miatt.

Steven Rogelberg, a Charlotte-i Észak-Karolinai Egyetem szervezéstudományi, pszichológiai és menedzsmentprofesszora szerint a rosszul menedzselt értekezletek akár a munkavállalók elkötelezettségét is ronthatják, és még a felmondási szándékukat is növelhetik. A Microsoft munkahelyi szoftverének több ezer felhasználóján alapuló adathalmazból kirajzolódott az is, hogy a koronavírus-járvány első két évében több mint megháromszorozódott az értekezleteken eltöltött idő, miközben a heti értekezletek száma a duplájára nőtt.

A Shopify bejelentette azt is, hogy egy erre a célra kifejlesztett bot fog felelni az új szabályozás végrehajtásáért. Január 5-én kezdte működését, és ettől kezdve rendszeresen figyelmezteti az értekezletek szervezőit az új szabályokra.

Tisztában vagyunk vele, hogy senki sem azért jött a Shopifyhoz dolgozni, hogy értekezleteken üljön

– mondta ennek kapcsán Kaz Nejatian, a vállalat termékért felelős alelnöke.

A legutóbbi változások a cég nagy költségcsökkentési törekvései közepette történtek. Az online vásárlás fellendülésekor a Shopify papírjai a legfelkapottabb részvények közé tartoztak, és a cég Kanada legértékesebb vállalatává vált, azonban a részvények tavaly 75 százalékot zuhantak. A cég a nyár folyamán csaknem ezer munkahelyet szüntetett meg az 10 ezer fős létszámából. Lutke akkor elismerte, hogy túlbecsülte a világjárvány e-kereskedelemre gyakorolt hatását.

Az alkalmazottak a cég legértékesebb erőforrásai

Komoly probléma, hogy a dolgozókat a főnökeik gyakran nem megfelelő módon kezelik. „Az agykéreg rendkívül érzékeny, így ha vezető vagy, és stresszeled az embereidet, azzal valójában lábon lövöd magadat” – hívta fel a figyelmet az NDTV-nek adott interjújában Bruce Perry idegtudós és pszichiáter, a Neurosequential Network alapítója.

A szakember elmagyarázta, miként teremthetnek a munkáltatók és a munkatársak megfelelő munkahelyi környezetet a nyugalom, a termelékenység, az innováció és a kreativitás előmozdítására egy olyan világban, ahol a dolgozók rendszeresen az orosz–ukrán háborúról és a végtelennek tűnő koronavírus-járványról szóló, negatív hangvételű szalagcímekkel szembesülnek nap mint nap.

Ha túl sokáig nem eszel vagy nem pihensz, kibillensz az egyensúlyodból: szabályozatlan leszel, és ez hatással lesz a fiziológiai működésedre, ezáltal a koncentrációdra és a munkabírásodra is

– emelte ki a szakember.

Hozzátette, hogy amikor az emberi agy valami ismeretlent lát, az alapértelmezett válasza az, hogy úgy viselkedik, mintha fenyegetnék, és aktiválja a stresszválaszt. Ilyen reakció jelentkezhet akkor is, ha egy meglepetésszerű feladattal vagy egy kiabáló főnökkel találja magát szembe a munkavállaló. A szakértő szerint egy következetes, kiegyensúlyozott munkahelyi vezető a dolgozókra is jobb hatással van. Szintén sok kiszámíthatatlanságot okoz a munkavállalóknak a túlzottan hierarchikus struktúra, mivel nem csupán azt az érzetet kelti az emberben, hogy kevés szerepe van a rendszer működésében, de azt is, hogy sok rajta kívülálló tényező és szereplő is ráhatással van a munkájára.

A szakember hangsúlyozta, hogy amikor az emberek túlterheltek, depressziósak vagy aggódnak, a tűrőképességük csökken, ráadásul fizikailag is megbetegszenek, vagy épp érzelmileg is elkeserednek. Ezek akár a munkahely elhagyásához is vezetnek. Ennek ékes példája volt, hogy a világjárvány idején a megszokottnál jóval többen mentek idejekorán nyugdíjba, vagy épp hagyták abba a korábban megkezdett oktatást. Arra a kérdésre, hogy mi lehet olyan munkahelyi tevékenység, amely erőteljesen megterheli a munkavállalók agykérgét, Bruce Perry egyből az értekezleteket hozta fel.

A megbeszélés a legostobább dolog, amit valaha is létrehozott egy szervezet. Egy bizonyos időblokkban összecsődítenek egy csomó embert, akik addig nem tudnak semmit csinálni, miközben a szervezet más részei ugyanezektől az emberektől azt várják el, hogy produktívak legyenek

– húzta alá a szakértő.

A szervezetek szerinte sok olyan dolgot tesznek, ami nagyon kontraproduktív.

Úgy véli, hogy nem is lenne szükség ennyi értekezletre, és a megbeszélésék nagy részén nem is kellene ennyi embernek ott ülnie.

Perry szerint a kimerült vagy traumatizált alkalmazottakon az úgynevezett munkahelyi kapcsolati pillanatok segíthetnek. Ezek olyan, egy-két perces, munkavégzéshez nem kapcsolódó érintkezések, amelyek jelzik az embereknek, hogy tartoznak valahova, törődnek velük, és meghallgatják őket. Ezek rendszeres, ismétlődő élmények, amelyek terápiásan hatnak a központi idegrendszerre.

A szakértő szerint a vezetők feladata is, hogy ilyen kapcsolódási pontok kialakuljanak a közösségben.

Okosóra a megspórolt órákért

Bár az értekezletek számának és idejének csökkentése hosszú távon is kifizetődő, minden változás okozhat eleinte nehézségeket. A motivációnak egy érdekes formáját választotta a Curriculum Associates amerikai oktatási-technológiai vállalat. A 2000 alkalmazottat foglalkoztató cégnél igencsak elharapóztak a megbeszélések, így a cégnek lépnie kellett.

Az erről szóló esettanulmányt a Boston Globe cikke ismertette. A vállalat arra ösztönözte a dolgozóit, hogy javítsák munkahelyi időgazdálkodásukat. Ennek érdekében egy kihívást is hirdetett munkavállalói körében:

aki 15 százalékkal csökkenteni tudja a megbeszélésekre fordított időt, az egy Apple Watch okosórát kap ajándékba a cégtől.

Sari Laberis, a Curriculum Associates oktatói közösségért felelős igazgatóhelyettese is részt vett a kihívásban. A szakember arról számolt be, hogy majdnem minden nap felszabadított egy órát azáltal, hogy csökkentette a nem hatékony megbeszélések számát. Az igazgatóhelyettes végül egy Apple óra boldog tulajdonosa lett, de kiemelte, hogy a napirend felesleges részeinek lefaragása már önmagában is jutalom volt számára.

A kihívás során a Curriculum Associates folyamatosan mérte a résztvevők időmegtakarítását. A kihíváshoz mintegy 300 alkalmazott csatlakozott, és a projekt végén a résztvevők fele érdemelte ki az Apple Watchot.

Három hónap alatt a cég alkalmazottai összesen több mint 8000 órát takarítottak meg.

A kihívás célja nem csupán az volt, hogy mérsékeljék az értekezleteken eltöltött időt, hanem az is, hogy a dolgozókat a munkahelyi szokások megváltoztatására ösztönözzék.

A vállalat arra kérte a dolgozókat, hogy az értekezletek meghívóihoz csatolják a napirendeket, csak azokat hívják meg, akiknek feltétlenül részt kell venniük, és nyíltan közöljék, hogy mit szeretnének elérni az összejöveteleken.

A cég szerint a kezdeményezés nagy sikert aratott.