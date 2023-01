December 30-án bezárt a Remiz Üzletházban működő Príma – erősítette meg a Világgazdaság érdeklődésére a CBA kommunikációs igazgatója, Fodor Attila.

Forrásaink úgy jellemezték az üzletet, mint a magyar tulajdonú kiskereskedelem egyik zászlóshajóját. Fodor ennek kapcsán jelezte, hogy nem tudja, mi az alapja a minősítésnek, ugyanakkor rámutatott, hogy a bolt felszámolásáról az egységet üzemeltető franchise partner döntött, akinek egyébként két másik, a CBA-hálózatához tartozó üzlete is van, amelyeket a továbbiakban is működtet.

Arra a kérdésre, hogy vajon az élelmiszerárstop vezetett-e a döntéshez, Fodor Attila úgy reagált: „Nem lehet kijelenteni, hogy az csak és kizárólag emiatt következett be.”

„Jelen pillanatban több körülmény is sújtja a kereskedőket. Az egyik az árstop, a másik az energiaárak drasztikus emelkedése, a harmadik pedig a munkaerőköltségek drágulása. Arról nem is beszélve, hogy a piacon mindenütt tapasztalható áremelkedés miatt az értékesített árumennyiség folyamatosan csökken. Tehát semmi esetre se merném azt állítani, hogy a Príma a Remizben az árstop áldozata, sokkal inkább ezeknek a körülményeknek az együttes hatásáé” – mondta.

Azt is hangsúlyozta, hogy a CBA a működésben hisz, a vásárlók kiszolgálása az elsődleges feladatuk. A partnereik is küzdenek, és tavaly is jó pár új üzletet nyitottak.

Legendás helyszín

A főváros XIX. kerületében, Kispesten, az Üllői úton található Remiz Áruházat a közelmúltban újították fel, 2020 októberében nyitották meg. A Kispesti.hu annak idején erről azt írta, hogy az átépített CBA Remiz bevásárlóközpontként született újjá, ahol az élelmiszerbolt mellett több más üzlet is várja vásárlóit: egyebek mellett gyógyszertár, drogéria és lottózó is. Ezek információink szerint tovább üzemelnek, csak a Príma húzta le a rolót.

A Kispest központjához közel elhelyezkedő áruházépületnek színes a múltja.

Göcsei Sándor építész blogján az olvasható, hogy eredetileg kispesti kocsiszínnek álmodták meg 1887-ben még a gőzvontatású, 760 milliméter nyomtávú Budapest–Szent-Lőrinci HÉV járműveinek tárolására. Itt következett be a budapesti villamos legnagyobb békeidei katasztrófája 1947-ben: július 4-én éjjel 1 óra 5 perckor máig tisztázatlan okból az épület kigyulladt, az ott tárolt 172 járműből 78 kiégett. A komplexumot a következő évre kisebb befogadóképességgel építették újjá. Később az észak–déli metró építésekor Kispest, Pestlőrinc és Pestimre több villamosvonala megszűnt vagy jelentősen rövidült, ezért a kocsiszínre nem volt többé szükség. Hivatalosan 1976. december 31-én számolták fel, de csak 1999-ben nyílt meg a belül teljesen átalakított remizépületben az élelmiszer-áruház.