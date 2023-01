Az elsőre nem mond sokat, hogy a LEVC tisztán elektromos autók gyártására tér át, de ha hozzátesszük, hogy a legendás, bumfordi fekete londoni taxikat látják majd el elektromos energiaforrással, az már sokkal érdekesebb. A Coventryben működő, a brit taxigyártásért felelős London Electric Vehicle Company tehát szakítana a szintúgy legendás hagyományokkal, de ez nem is csoda, hiszen kínai tulajdonosa, a Geely a villanyautózás egyik megbecsült szereplője.

A londoni taxikat 2017 óta hibrid erőforrással szerelik fel. Fotó: Getty Images

Az átállás egyébként félig már megtörtént, az új londoni taxikat 2017 óta hibrid erőforrással szerelik fel. A 66 ezer fontba, azaz közel 30 millió forintba kerülő jármű önerőből 103 kilométert tud megtenni, a benzinmotorral vegyes használatban pedig 480 kilométer fölé nő a teljes hatótáv – tesztkörülmények között.

A LEVC számára az előremenekülés jelenti a kiutat, a cégnek rosszul megy a sora,

a pandémia idején megcsappantak az igények, és ennek következményeként tavaly októberben már egy 140 fős elbocsátást is végre kellett hajtaniuk. A cég egy műszakban évi háromezer taxit tud legyártani, ez azonban nem elegendő a túléléshez. A csőd szélén imbolygó LEVC-et 2013-ban vette át a Geely, azóta félmilliárd fontot költött a gyártás korszerűsítésére.

A kínaiak most első körben 20 ezerre szeretnék növelni a kapacitást, de ebben már nemcsak taxik, hanem elektromos személyautók is lennének, a piaci igényektől függő választékban és mennyiségben. Azt nem lehet mondani, hogy a brit–kínai együttműködésnek ne lennének hagyományai, hiszen

a Geely húzta ki a slamasztikából a Lotus márkát, amely mára visszanyerte versenyképességét,

de említhetjük az immár Magyarországon is kapható MG-t, amely Morris Garages-ként Oxfordban látott napvilágot, és amelyet a SAIC ébresztett fel Csipkerózsika-álmából.

A Geely a vegetáló Lotus szintlépésébe kétmilliárd fontot invesztált, ma már a luxussportkocsi-márka a régi fényét idézi, elektromos városi terepjárót (e-SUV) és luxusszedánt is készítenek belőle a kínaiak, és a LEVC-nek hasonló jövőt szánnak, ha nem is luxuskivitelben. A bővítési és átalakítási tervek finanszírozási igényét még számolják, ehhez külső, főként helyi partnerek bevonását is tervezik.

„Szélesítjük a portfóliónkat, modernizáljuk a technológiánkat és az infrastruktúránkat, s ehhez az anyacég minden támogatást megad” – hangsúlyozta Alex Nan, a LEVC vezérigazgatója. Maximálisan ki akarják használni Geely által kínált szinergiákat, a kínai csoport portfóliójába tartozik a fent említetteken kívül a Volvo, felerészt a svéd Polestar, a Mercedesszel közösen a Smart, a feltörekvő Zeekr, a malajziai a Proton, a Geometry és a Lynk & Co.

A londoni taxikba például már a Volvo infotainment rendszerét és kormányművét építik be. A cél egy univerzális villanyautó-platform létrehozása, amelyre aztán olyan felépítmények kerülnek, amilyenre a piacon igény mutatkozik. Mindehhez öt évet adnak maguknak. Chris Allen ügyvezető igazgató szerint ez kivitelezhető, s a fejlesztések után a teljes európai piacot ellátnák autóikkal, elismert márkává téve a LEVC-et.

A londoni taxikban már Volvo-részegységekkel is találkozhatunk.

Fotó: Getty Images

A Reuters érdeklődésére hozzátette, hogy egy ilyen projekt végeredményben évi 300 ezer darabos gyártókapacitást feltételez, és ebben nemcsak Coventryre támaszkodnak, hanem a Lotus mintájára megoszthatják a termelést Nagy-Britannia és Kína között – ahogy a költségeket optimalizálni tudják.

A hírügynökség felvetésére, miszerint az, hogy az észak-angliai akkumulátorgyár-építést tervező Britishvolt a múlt héten csődvédelemért folyamodott, mennyire súlyosan érinti a teljes iparágat, Allen kitérő választ adott: szerinte a brit elektromosautó-ipar egészséges fejlődés előtt áll, versenyképes lesz, és megállja a helyét a világpiacon is.