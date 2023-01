A Primark divatáruházlánc kedden jelentette be, hogy megnyitja első üzletét Magyarországon. A Primark rendkívül népszerű üzletlánc, rengeteg magyar Bécsig is hajlandó kiutazni, hogy vásárolhasson az áruházláncban. A régióban szinte már csak Magyarországon nem volt üzlete a márkának, korábban Szlovéniában, Lengyelországban, Csehországban és Romániában is megnyitotta a boltjait.

Az ír divatcikk-kiskereskedelmi vállalatot Arthur Ryan, a magának való, titokzatos milliárdos alapította a nagy hatalmú brit-kanadai Weston család támogatásával 1969-ben. Az első üzletet a dublini Mary Streeten nyitották meg, amelyet még Penneysnek hívtak. Később Primark névre keresztelték a márkát, hogy elkerüljék a jogi csatározásokat az amerikai lánccal, a JC Penney-vel.

A divatház jelenleg mintegy 72 ezer embert foglalkoztat, 416 boltot működtet 15 országban, az európai kontinensen és az Amerikai Egyesült Államokban.

A márka üzletpolitikája világos:

egyszerű árképzés mellett, alacsony költségű beszállítókkal – gyakran a fejlődő világban dolgozókkal – állítják elő nemcsak a ruhákat, hanem a kiegészítőket, az elektronikai eszközöket és a drogériai termékeket is, és nagy figyelemmel kísérik az aktuális trendeket.

Korábban Arthur Ryan úgy fogalmazott: „Nincs nagy trükk. Tetszik vagy nem tetszik, és a fogyasztók ezt el is elmondják nekünk. Ha valami nem tetszik, akkor megválunk tőle. Nincs éves értékesítésünk, mert nem várunk januárig, ha októberben valami probléma adódik.” A sajtó szerint a Primark tulajdonosa gyakran látogatta a divatház üzleteit, és ha egy cikkről úgy ítélte meg, hogy az már nem kell a kínálatba, akkor egyszerűen lecsökkentette az árát, néha akár egy euróra. „Megszállottja volt a költségszabályozásnak” – mondta Paul Marchant, a cég vezérigazgatója, aki a szerint Ryan körbejárta a vállalati irodákat, és mániákusan lekapcsolta a világítást az üres helyiségekben.

A divatház nem maradt ki a botrányokból sem, 2013-ban meg kellett védenie a beszerzési politikáját, miután

1134 ember halt meg, amikor a dakkai Rana Plaza textilgyár épülete összeomlott. Az áldozatoknak körülbelül a fele a Primarknak dolgozott.

A cég gyorsan reagált ügyvezető igazgatójának elbocsátásával, valamint a bangladesi szerződéseinek felülvizsgálatával. Szintén a harmadik világbeli munkások helyzetét világította meg az az eset, amikor a Primark egyik brit vásárlója egy bevarrt címkét talált a ruháján a mosási utasítás mellett, amin az állt, hogy készítőjét túlmunkára kényszerítik.

A kritikusok azért is támadták a céget, mert az olcsón elállítható ruhák a környezetre is negatív hatással vannak, ezért erre válaszul néhány üzletében tárolókat helyeztek ki, az ezekbe leadott régi ruhákat újrahasznosítja a Primark, valamint egy új, fenntartható pamutból készült farmercsaládot is piacra dobott.

Az alacsony árairól híres divatáruházlánc eddig elkerülte az inflációs nyomást, az őszi-téli kollekció termékei azonban már drágábbak lettek.

A cég adózás előtti nyeresége 131 százalékkal, 635 millió fontra nőtt 2022-ben a bevétel 7,9 milliárdra emelkedésének köszönhetően.

Kevesen ismerték fel a brit divat egyik legbefolyásosabb emberét, aki miután lemondott a Primark vezérigazgatói posztjáról, továbbra is az elnöke volt a vállalatnak. Ryant ritkán látták a nyilvánosság előtt testőrei nélkül. Aggodalmai nem voltak teljesen alaptalanok: az észak-írországi terrortámadások tetőpontján az ír kiskereskedelmi mágnások is gyakran célpontok voltak. Ben Dunne-t, az áruház főnökét 1981-ben elrabolta az IRA, és hét napig fogva tartotta, majd sértetlenül szabadult, miután kifizették a váltságdíját.

Keveset szerepelt nyilvános eseményeken, és bár csaknem több mint 60 éves volt a kiskereskedelmi karrierje, először 2010-ben fotózták le, és ekkor szólalt fel a Retail Week díjátadón, ahol életműdíjjal tüntették ki. Kétszer házasodott meg, egyik fia és unokája egy tragikus balesetben a tengerbe fulladt.

A különc üzletember rövid betegség után, tíz nappal 84. születésnapja előtt hunyt el. Az Independent számításai szerint körülbelül 7 millió fontnyi vagyont hagyott maga után. Az egyik a kevés felvétel közül, amelyen felszólalt a Primark egykori tulaja, 2011-ben készül: