Utolsó napjaihoz érkezett a hét végén a világhírű Sundance filmfesztivál, amely egyben a világ egyik legnagyobb független filmes börzéje is. A Utah állambeli rendezvény egykor garantált védjegy volt a sikerre: ha egy filmet felkaptak a fesztiválon, azért öldöklő licitháború indult a neves producerek és a nagy stúdiók között, hogy minél hamarabb bemutathassák a mozikban. Mára azonban jócskán megváltoztak a filmes fogyasztási szokások, a koronavírus-járvány átírta a szabályokat, és alig akad olyan független film, amelyért bemennének a mozikba az emberek. Így annak is örülhetnek az alkotók, ha filmjüket legalább a streamingfelületekre megvásárolja valaki.

Ám erre is egyre kevesebb a példa, a The New York Times riportja szerint a „húzóneveken” kívül a legtöbb bemutatott alkotás készítői erről is csak álmodozhatnak maximum. Nem csoda, hogy a független filmesek közül sokan az elmúlt két-három évben kénytelenek voltak civil állás után nézni, és sokan aggódnak, hogy fennmaradhat-e egyáltalán így a független filmes iparág.

Megütötte a független filmes szakmát az a tény is, hogy több, ezekre a filmekre specializálódott mozilánc kénytelen volt a járvány miatt bezárni az Egyesült Államokban.

Azért idén is akadtak szép üzletek, a Netflix és az Apple TV+ is 20-20 millió dollárt fizetett egy-egy filmért. Az előbbi az Alden Ehrenreich és Phoebe Dynevor főszereplésével készült thrillert, a Fair Play-t, az utóbbi a dráma- és musicalelemekkel dúsított Flora & Son című mozit zsákolta be. Ez jó hír az alkotóknak, ám egyben azt is jelenti, hogy ezek a filmek elkerülik a filmszínházakat, és rögtön az otthoni tévék kínálatába kerülnek. Ez is jól mutatja, hogy a stúdiók nem bíznak már abban, hogy a mai, látványmozikra éhező közönség jegyet váltana a független filmekre.

Ma már ugyanis a Sundance-siker egyáltalán nem jelenti azt, hogy ezek a filmek tényleg sikeresek is lesznek, hiszen az elmúlt években nem is egy olyan alkotásról lehet tudni, amelyet elkapott az úgynevezett Sundance-láz, azaz a fesztiválon álló tapsviharban részesült, ám a mozikasszáknál már elmaradt a roham. Még a járvány előtt is rendszeresen előfordult, hogy egy-egy film a töredékét sem hozta be annak, amennyiért elkelt a fesztiválon.

Ma már a stúdiók is tudják, önmagában a Sundance név nem eléggé vonzó a moziba járóknak,

ezért tudnak leginkább a streamingszolgáltatók halászni.

Bár a fesztivál, úgy tűnik, már túl van a csúcson, a szakértők szerint még mindig hoz annyi frissességet Hollywoodba, amire az álomgyárnak rendkívüli módon szüksége van. Már csak arra kell rájönniük az alkotóknak, hogyan készítsenek olyanokat, amelyek ismét megállják a helyüket a mozikban.