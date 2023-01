„Szörnyű konszolidáció jön az ingatlanos szektorban az előttünk álló időszakban” – idézte a Marketwatch Glenn Kelmant, az amerikai Redfin ingatlanközvetítő vállalat vezérigazgatóját, aki azonban mindjárt hozzá is tette, hogy

ez a megtisztulás összességében jót is tesz majd az iparágnak.

Fotó: Shutterstock

Kelman szerint a konszolidáció egyik oka, hogy a koronavírus-járvány idején – tehát 2020-ban és 2021-ben – nagyon sok amerikai próbálkozott az ingatlanközvetítés területén érvényesülni, ami gyorsan túltelítetté tette a piacot. „Jelenleg körülbelül másfél millió ingatlanos próbál nagyjából ötmillió lakást eladni, ami azt jelenti, hogy évente átlagosan csak öt-hat üzletet kötnek, ami egyszerűen nem elég ahhoz, hogy egy produktív, teljes életet biztosítson – mondta Kelman.

Mára persze az ágazat többletkapacitásának egy részét már felszabadították:

2022-ben a Redfin kétszer hajtott végre elbocsátásokat, reagálva a piaci körülményekre.

(Ezzel a vállalat nincs egyedül: egy másik közvetítő, a Compass csütörtökön jelentette be az elbocsátások harmadik körét a kiadásainak csökkentése érdekében.)

Kelman véleménye szerint

az is a piac ellen dolgozik, hogy sok amerikai számára a magas lakásárak és a jelzáloghitel-kamatok megfizethetetlenné teszik a lakástulajdont.

Ez a probléma főként a fiatalabb generációt érinti, akiknek nagyon sokszor nincs meg a megfelelő saját erejük ahhoz, hogy önálló ingatlan megvásárlásába kezdjenek.

Ráadásul az elmúlt időszak a bérleti díjak gyors emelkedésével is együtt járt, ami sokaknak a lakásbérlést is megfizethetetlenné tette: így Kelman szerint kialakult egy lakótárs-generáció, akik a szüleikkel közös ingatlanban, a tetőtérben vagy a szuterénben húzzák meg magukat. A nyomás ugyanakkor a bérleti díjaknál is enyhül valamelyest, miután azok az Egyesült Államok száz legnagyobb városa közül kilencvenben már csökkentek decemberben.

