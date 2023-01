A Magyarországon továbbra is piacvezető Wizz Air rekordév után újabb rekordra készül – ezzel a címmel adott ki közleményt a magyar gyökerű diszkont-légitársaság.

Fotó: Nicolas Economou / AFP

A címadás talán nem véletlen: a Ryanair vezérigazgatója, a híres-hírhedt Michael O’Leary éppen kedden tartott Budapesten sajtótájékoztatót, amelyen Magyarország legnagyobb légitársaságának nevezte az általa vezetett ír fapadost. A Wizz Air most azt írta, hogy

immáron 30 ország 64 úti célja érhető el Magyarországról (Budapestről és Debrecenből) a kínálatukban.

„A Wizz Air, Európa leggyorsabban növekvő és legfenntarthatóbb légitársasága büszkén jelenti be, hogy a tavalyi rekordot jelentő utasszámot követően a 2023-as foglalási adatok alapján ismét kiemelkedő évre számít. A megnövekedett utasszámra további kapacitásnöveléssel reagált a légitársaság, így a korábban 12 gépből álló budapesti bázisát júniustól egy újabb Airbus A321neo modellel bővíti” – hívták fel a figyelmet. A légitársaság jelenleg 177 Airbus repülőgépből álló flottája az átlagosan 4,6 éves repülőgépeknek köszönhetően már most is jóval fiatalabb, mint a nagyjából 10 éves gépparkkal rendelkező versenytársaié.

A közleményből az is kiderült, hogy tavaly rekordszámú utast szállítottak, megduplázva ezzel a 2021-es teljesítményét. A forgalomnövekedésnek köszönhetően a légitársaság járatainak kihasználtsága decemberben elérte a 84,5 százalékot, ami az előző évhez képest 9,1 százalékos növekedés. A folyamatos kapacitásnövekedésnek köszönhetően 2023 nyarára az összes Magyarországról elérhető üléskapacitás 32 százalékát a Wizz Air biztosítja.

A légitársaság továbbra is elkötelezett a hazai növekedés mellett, jól mutatja ezt az is, hogy a Wizz Air a versenytársak közül a legtöbb útvonalat kínálja a magyar fővárosból. „A turisztikai iparág és ezzel együtt a célországok gazdaságai is nyertesei ennek az eredménynek. Mi továbbra is mindent megteszünk azért, hogy minél több ember számára tegyük elérhetővé a megfizethető és környezettudatos repülést, hiszen ez a fajta flexibilitás az, ami mozgásban tudja tartani a gazdaságot” – mondta Jeckel Evelin, a Wizz Air hálózatfejlesztésért felelős igazgatója.

A folyamatos járatbővítések mellett a légitársaság rendszeresen toboroz új kollégákat is Európa-szerte és azon túl is. Budapesten legközelebb január 28-án, február 2-án és 17-én, Debrecenben pedig február 24-én nyílik lehetőség arra, hogy a leendő kollégák részt vegyenek a Wizz Air nyílt napjain.