A Netflix csütörtökön közzétett, 2022 utolsó negyedévére vonatkozó adatai szerint a vártnál jóval nagyobb mértékben nőtt az előfizetőik tábora, a pozitív bejelentés mellé egy negatív is érkezett: Reed Hastings vezérigazgató lemondása – olvasható a Media1-en. A portál szerint a távozó vezérigazgató ezt lépést régóta tervezte már, de továbbra is a Netflix felső vezetésében marad, hiszen ügyvezető elnökként továbbra is számos kérdésben hozhat döntéseket.

Fotó: AFP

A megüresedett pozíciót a jó ideje mellette lévő Ted Sarandos és Greg Peters közösen veszik át, akiknek idén rengeteg dolguk lesz, hiszen a jelszómegosztások ügyében hozott döntések mellett a következő sikersorozat megtalálása is rajtuk múlhat.