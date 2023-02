Bár pár év alatt a rövid formátumú videók királyává vált, a TikToknak egyre több vetélytársa akad a közösségimédia-piacon. Az idősebb platformmal rendelkező YouTube Shorts most új bevételi formát biztosít az alkotóknak, hogy előnybe kerüljön a fiatal felhasználók körében, akik kulcsfontosságúak a lelassult digitális reklámpiacon – írta a Financial Times.

Fotó: Shutterstock

A YouTube internetes videómegosztó platform még előnyösebbé teszi a tartalomkészítőknek a Shorts szolgáltatást. A Google anyavállalatának, az Alphabetnek a részlege szerdán új bevételmegosztási rendszert vezet be a rövid formátumú videóklipeknél, amely lehetővé teszi, hogy az alkotók részesedjenek a videóikból származó reklámbevételekből.

A YouTube erőteljesen népszerűsíti a Shortsot, amelyet 2020-ban indítottak el, hogy felvegye a versenyt a TikTok népszerűségével a Z generációs felhasználók körében. Ennek köszönhetően a 2005-ben indult YouTube tavaly szeptemberben a hirdetéseket is bevezette a szolgáltatáson, ami bevételt is biztosít az alkotóknak.

A YouTube stratégiája bejött: A Shorts több mint 1,5 milliárd felhasználóról számol be havonta – ami a platform teljes nézettségének a háromnegyedét jelenti. Ez több mint 1 milliárddal több, mint amit a TikTok legutóbb, 2021 szeptemberében jelentett be.

A TikTok azóta nem hajlandó aktuális számadatokat közölni.

„A rövid formátumú klipek az elmúlt két évben elképesztő népszerűek lettek, és a nézettség is robbanásszerűen megnőtt, elsősorban a fiatal felhasználók körében. A Short több nézőt vonz be, ami nagyobb lehetőséget biztosít a hirdetők számára, amivel pedig a tartalomkészítőket is jobban tudjuk támogatni” – nyilatkozta Nicky Rettke, a YouTube termékmenedzsmentért felelős alelnöke.

A rövidfilmekből származó alkotói bevételek várhatóan jelentősen meg fognak nőni, ha szerdán bevezetik az új bevételmegosztási rendszert – jelenleg a pénz nagyrészt márkakapcsolatokból, valamint a YouTube 100 millió dolláros tartalomalapjából származik, amelynek a helyébe lép a rendszer.

Az alkotóknak a részvételhez több mint ezer feliratkozóval és egy bizonyos mennyiségű megtekintéssel kell rendelkezniük a Shorts szolgáltatásnál. A YouTube a rövidfilmes alkotóknak 45 százalékos részesedést ad a reklámokból származó bevételekből, a hosszabb videóknál ez az arány 55 százalék lesz.

A YouTube hagyományosan a videó alatt megjelenő hirdetésekhez kapcsolódó reklámbevételekből adott részesedést. A Shorts azonban különböző emberek által készített klipek között jeleníti meg a hirdetéseket. Emiatt a YouTube a Shortshoz kapcsolódó összes reklámbevételt összevonja, majd a zenei licencdíjak levonása után a pénzt szétosztja az alkotók között.



A YouTube lépésére bizonytalan piaci helyzetben került sor, az online marketing- és a szélesebb technológiai piac visszaesése miatt nagy nyomás alatt áll, hogy új reklámbevételekre tegyen szert. Az Alphabet nemrég bejelentette, hogy 12 ezer munkahelyet szüntet meg a vállalatban, ezzel csatlakozva a Big Tech többi tagjához, mint a Meta, az Amazon vagy a Microsoft, amelyek nagy méretű költségcsökkentésre törekednek az iparágat érintő problémák miatt.

A YouTube bevételei az októberi harmadik negyedéves jelentés alapján 2 százalékkal, 7,1 milliárd dollárra csökkentek – ez az első esés a platform reklámbevételeiben azóta, hogy a vállalat 2020-ban külön-külön kezdett beszámolni a szolgáltatásai teljesítményeiről.

Ezzel szemben a TikTok gyorsan növekszik, 2022-ben a becsült globális bevétele 10 milliárd dollár körül lehetett, miközben a riválisainál olcsóbban kínál hirdetéseket. Emiatt viszont a TikTokon csak az jogosult a reklámbevételek 50 százalékára, aki legalább százezer követővel rendelkezik, és az alkotók legfelső 4 százalékában van – a rendszer emiatt nem kedvez a kisebb, kezdő vagy amatőr alkotóknak, akik ingyen gyártanak tartalmat a kínai vállalatnak.

Bár gyorsan növekszik és a régebbi közösségi média kemény konkurenciájának tekintik, a platform világszerte biztonsági akadályokba ütközik és egyre több speciális szabályozással küzd. Az Egyesült Államokban aktív politikai vitatémának számít a TikTok betiltásának a kérdése, Európában adatvédelmi törvényekbe ütközik, India pedig 2021 januárjában nemzetbiztonsági okokra hivatkozva betiltotta a platformot, ezzel elvágva több mint egymilliárd potenciális felhasználótól.