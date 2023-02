Uralta a hazai híreket, hogy a múlt héten először az Aldi, majd rá egy nappal a Lidl is bejelentette, hogy 20, illetve 25 százalékkal tartósan csökkentette a polcain kapható vaj árát. A lépés erős nyomás alá helyezte a hazai kiskereskedelmet, a CBA és a Penny is ármérséklésről döntött. Ugyanakkor a nagy áruházláncok, mint a Tesco, a SPAR vagy az Auchan elhajoltak a helyzet elől, és más úton szálltak be az árversenybe. Hogy melyik bolt ad több kedvezményt a vásárlóknak, az rövidesen ki fog derülni, és az is eldől, hogy melyik stratégia a nyerő.

Fotó: Komka Péter / MTI

Visszatérve a vajháborúhoz: az árcsökkentés egy másfél-két éves drágulási időszak végére tett pontot, ezzel pedig új korszak nyílt a kiskereskedelemben. Miután a boltok forgalma beszakadt a bőven 40 százalék fölötti élelmiszer-drágulás következtében, korrekciós szakasz kezdődött az árképzésben. Egyelőre kérdés, mennyire csak marketing és mennyire kézzelfogható a vásárlóknak az árak mérséklése. Például a vaj olcsósításától nem feltétlenül kell hasra esni. Ez a termék 100 grammos kiszerelésben a hivatalos statisztika szerint 2022 januárja és 2023 februárja között 88 százalékkal drágult, vagyis jócskán van miből árat engedni.

Hogyan csökkent a vaj ára Magyarországon?

Mindenesetre az Aldi 20 százalékos csökkentése a nemzetközi beszerzésű, 82 százalékos zsírtartalmú Desira és Milfina saját márkás vaj árára vonatkozott, amely 1199 forint helyett 959 forintért kapható az üzleteiben. Ugyancsak lefaragta a magyar beszerzésű, 60 százalékos zsírtartalmú, 100 grammos saját márkás Kokárdás vaj árát 479 forintról 383 forintra. A Lidl február 8-tól a 250 gramm kiszerelésű, 82 százalékos zsírtartalmú Pilos vaj, valamint a szintén 250 grammos, 80 százalékos zsírtartalmú sózott Pilos vaj árát vágta vissza 25 százalékkal: az eddigi 1199 forintos ár 899 forintra mérséklődött. Ez már érzékelhető áresés, de mielőtt nagyon elbízná magát a magyar fogyasztó, érdemes szétnézni külföldön, ott hogyan alakul a vaj ára. A tapasztalatok kijózanítók, és más fénytörés alá helyezik az Aldi és a Lidl akcióját.

Hogyan csökkent a vaj ára Németországban?

Miközben a német hátterű boltok február második hetében örvendeztették meg Magyarországot a vaj árcsökkentésének hírével, addigra az anyaországukban, Németországban már egy hete túl voltak ugyanezen a bejelentésen. A német közszolgálati médiacsoporthoz tartozó Tagesschau február 1-jén írta meg, hogy az alapanyagok csökkenése következtében a 250 grammos kiszerelésű saját márkás (a márkás vajak árai is jellemzően estek) vaj ára 1,99 euróról 1,59 euróra esik. Az Aldi mellett a Norma és a Kaufland lépett elsőnek, majd a piacvezető Edeka is ugyanekkora árengedményt alkalmazott. A Rewe is beállt a sorba, akárcsak a Netto és a Penny. A mintegy 20 százalékos csökkentés jelentős, pláne úgy, hogy tavaly májusban az árhullám csúcsán egy csomag vaj 2,29 euróba került. A lap megjegyezte: csak idő kérdése, hogy az árváltozás mikor fut végig a teljes német kiskereskedelmi szektoron,

mivel a vaj azok közé az élelmiszerek közé tartozik, amelyek alapján a vásárlók tájékozódnak arról, hogy melyik bolt milyen árakat alkalmaz.

Vagyis amelyik szereplő nem akar drágának tűnni, az beadja a derekát. Ez várható Magyarországon is.

Hogyan alakul az olcsóbb magyar vaj a régiós árakhoz képest?

Az 1,59 eurós árból viszont az is kiderült, hogy a német vaj mintegy 35 százalékkal kerül kevesebbe, mint a Magyarországon frissen leakciózott vaj. Pedig a kiszerelés (250 gramm) azonos, ahogy a zsírtartalom is 80 százalék fölötti. Mégis átszámítva Németországban 600 forint körül alakul az ára, itthon pedig 900-950 forintért kapható. Ausztriában ennél némiképp magasabb árakat találunk, de 1,99 euróért, 750-800 forintért azért már van miből válogatni. Igaz, 2,19 és 2,59 eurón is több márka áraz, ez már 830 és 980 forint, vagyis körülbelül egy szinten mozog az itthoni árszinttel.

Szlovákiát viszont egyértelműen legyőzte a magyar vajháború: a szlovák vásárlók még mindig a 3-3,5 eurós vajárat nyögik a 250 grammos, saját márkás, 82 százalék zsírtartalmú termékeknél, az 1100-1300 forintos árat is meghaladva. Vagyis a magyar árelőny 200-400 forint körüli. A román vaj árát is üti a magyar, ott a 200 grammos kiszerelést adják 13 lejért, ami majdnem 1000 forint, tehát drágább, mint az itthoni 250 grammos.