Pénzt hajtana be az Európai Bizottság a legnagyobb tech cégektől, erről indít konzultációt a testület a következő hetekben. A terv szerint az Apple és a Netflix, illetve a Google és a Facebook anyavállalata is köteles lenne fizetni az európai működésért cserébe. Korábban már többször is volt erről szó, hiszen a nagy európai telekom cégek évek óta lobbiznak azért, hogy a hálózatfejlesztésekből az amerikai vállalatok is vegyék ki a részüket, de eddig nem jutott el az ügy.

Fotó: Jaap Arriens

Az érintett vállalatok már korábban is kijelentették, hogy ez egyfajta internetadó, és veszélybe sodorja majd az európai felhasználók hozzáférését az internethez és a szolgáltatásokhoz. Valószínűleg erről is lesz majd szó a 12 hetes konzultáció során, amely a Reuters hírügynökség értesülései szerint május 19-én zárul.

Hogy pontosan miként gyűjtenék be ezeket a pénzeket – illetve még pontosabban, ki, mely szervezet és milyen alapba –, egyelőre kérdéses.

Mint ahogy a cégek hozzájárulásának mértéke, illetve annak meghatározása is, hogy mi alapján legyen kiszabva az adó. A kezdeményezés mögött álló bizottság azt reméli, hogy a konzultáció után, nyáron már irányt szabhatnak az ügymenetnek, és nem kell már sokat várni az érdemi döntésekre. Igaz, ehhez minden uniós tagállamnak a hozzájárulása szükséges lesz majd.

A döntést ellenzők szerint egyébként azért is elhibázott egy ilyen adó, mert gyakorlatilag semmi másra nem lenne jó, mint kétszeres pénzt fizettetni azokkal a felhasználókkal, akik már így is elég sokat fizetnek az internet-hozzáférésért.