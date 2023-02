A Lidl Magyarország a mai naptól jelentős mértékben és tartósan csökkenti a kínálatában található, legnépszerűbb vajak árát – közölte a társaság.

Fotó: Kallus György

Az intézkedésnek köszönhetően az érintett termékek

21, illetve 25 százalékkal olcsóbban érhetők el a Lidl áruházakban,

ami a fogyasztók számára jelentős megtakarítást eredményezhet. Az ugyanakkor hozzátartozik a teljes képhez, hogy a 82 százalékos, 100 grammos, saját márkás vaj ára 2022 januárja és 2023 februárja között 88 százalékkal drágult, vagyis ennek most csak egy kisebb részét engedi el a Lidl.

Mindenesetre a Lidl szerdától a 250 gramm kiszerelésű 82 százalékos zsírtartalmú Pilos vaj, valamint a szintén 250 grammos, 80 százalékos zsírtartalmú sózott Pilos vaj árait 25 százalékkal csökkentette. Ezek a termékek az eddigi 1199 forintos ár helyett mától 899 forintért vásárolhatók meg. Továbbá az áruházlánc szintén csökkentette a hazai, 100 grammos Mizo vaj árát is, ami az eddigi 479 forintról 379 forintra mérséklődött, vagyis közel 21 százalékkal kevesebbet kell érte fizetni.

„A három tartósan árcsökkentett vaj, ami az elmúlt negyedév során egyébként a teljes vajforgalmunk több mint 60 százalékát tette ki, egyértelmű segítséget jelent majd a fogyasztóknak a mindennapi bevásárlásban. Célunk azonban, hogy az elkövetkező hónapokban további árcsökkenést, kedvezményeket tudjunk biztosítani vásárlóinknak minél több árukategória esetében” – emelte ki Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

Aldi, CBA, Lidl, ki a következő?

Arról, hogy a hétfői kiskereskedelmi forgalmi adat fordulatot hoz az élelmiszerárakban, a Világgazdaság több cikkben is beszámolt. Elsőként az Aldi jelentett be látványos árcsökkentést ugyancsak a vajak esetében, aztán pedig a CBA jelentette be, hogy a gyümölcsleveknél, teáknál és a tejtermékek egy részénél 15 százalékos árengedményt alkalmaz. Őket követte tehát most a Lidl. Érdekes lesz látni, melyik lesz a következő nagy élelmiszer-kiskereskedelmi lánc, ami hasonló lépésre szánja rá magát.