Az elmúlt hetekben a szokásos akciókhoz képest jóval hosszabb időtávra, akár két hónapra is kínálják az alacsonyabb árakat a beszállítók a kereskedőknek – erről a CBA kommunikációs igazgatója beszélt a Világgazdaságnak. Fodor Attila kiemelte, hogy a tartósan alacsony átadói árak közel egyéves időszakban hoztak fordulatot, azóta tart ugyanis az élelmiszerárak erős drágulása.

Fotó: Csapó Balázs

Egyelőre jellemzően 10-15 százalékos árcsökkenés figyelhető meg több termékkörnél a gyártói márkáknál.

Így például a tejtermékek egy részénél, a gyümölcsleveknél és a teáknál is.

Ezeket a változásokat a CBA polcain a vásárlók is fokozatosan tapasztalhatják. Fodor Attila hangsúlyozta, hogy friss fejleményről van szó, ami az elmúlt hetekben jelentkezett, és egyelőre nagyfokú bizonytalanság és óvatosság övezi. A polcokon folyamatosan történnek meg az árváltozások.

Miért csökkennek az árak a boltokban?

Az árak mérséklődése főképp az energiaárak csökkenésének tudható be, és az euró-forint árfolyam is kedvezően alakul. Ezeket a költségelőnyöket a kiskereskedelem szereplői, így a CBA is, továbbadják a vásárlóknak abban a reményben, hogy ez megakaszthatja az értékesített áruk mennyiségének huzamosabb ideje tartó esését. Ez ugyanis az ágazat egyetlen szereplőjének – termelők, gyártók, beszállítók, kereskedők – sem érdeke. „Ha van tér az árak csökkentésére, akkor megtesszük, hogy ezzel kedvezzünk a vásárlóknak, illetve emelkedhessen a forgalom is” – fogalmazott.

Miért baj a boltoknak a drágulás?

Az élelmiszerárak brutális drágulása nemcsak a volument vágta vissza, hanem a fogyasztói preferenciát is a feje tetejére állította. A CBA-nál az a tapasztalat, hogy a kereslet tavaly nyár óta az első áras, akciós, saját márkás termékek felé fordult, hiszen a magyar vásárlók túlnyomó többsége érthetően árérzékeny. Ez azért volt fájó, mert a magas minőségű árucikkek eladási részaránya egészen addig folyamatosan emelkedett.

Az Aldi már hétfőn döntött az árcsökkentésről, de ki követi a CBA-t?

Tartósan, 20 százalékkal csökkenti a vaj árát az ALDI – jelentette be Magyarország nyolcadik legnagyobb élelmiszer-kiskereskedelmi lánca. Az Aldi Magyarország a döntést azzal indokolta, hogy a nemzetközi tej- és beszerzési piacon az utóbbi napokban árcsökkenés alakult ki, és erre reagál. A 20 százalékos árcsökkentés a kínálatban legkeresettebb vajakat érinti. A cég felhívta a figyelmet, hogy

az alacsonyabb árak a nemzetközi és a magyar forrásból érkező vajak esetében egyaránt érvényesülnek, és nem akciós, hanem tartósan alacsony árak lesznek.

A hivatkozott áresést a nemzetközi tejpiacokon az Aldi szerint a nagyobb mennyiségben előállított nyers tej váltotta ki, ami miatt megnőtt a kínálat, ez pedig a nyers tej árának csökkenéséhez vezetett. Másrészt januárban számos beszállítói szerződés lejárt. Az Aldi Magyarország erről azt mondta, hogy alacsonyabb beszerzési árakat ért el, ezért nyílt lehetősége 20 százalékkal csökkenteni hétfőtől a két legnépszerűbb, nemzetközi beszerzésű, 82 százalékos Desira és Milfina saját márkás vaj árát, így ezek 1199 forint helyett ezentúl 959 forintba kerülnek. Ugyancsak csökkentette az áruházlánc a magyar beszerzésű, 60 százalékos zsírtartalmú, 100 grammos saját márkás Kokárdás vaj árát, amely 479 forint helyett mostantól 383 forintba kerül.

Az ALDI és a CBA döntése után érdekes lesz látni, hogyan reagálnak a nagy versenytársak, a Lidl, a SPAR vagy éppen a Tesco.