Egy megfelelő csomagolás érzelmi kötődést vált ki a fogyasztóból egy-egy termék iránt – mondta Szakál János, az Sz.Variáns Kft. ügyvezető-tulajdonosa. Ez jó magyarázat arra, hogy a gyártók miért nyúlnak előszeretettel meglepő formájú, nem elsősorban a termék profiljához passzoló, azokat felülreprezentáló csomagolások alkalmazásához.

Fotó: Porcio Norbert

Ez gyakran szerez meglepetést, de egy „felső polcra” igyekvő, vagy a saját brandjét karbantartó cég esetében a prémium külső valójában nem szokatlan.

Mikrobordázott csomagolás és a színes hullámpapír

A hazai piacon a magas hozzáadott értéket képviselő csomagolások területén az egyik meghatározó vállalat a debreceni Sz.Variáns, amely most Amerikában is megjelenik a LISS Zrt. patrongyártóval közösen. A vállalat a LISS habpatronjainak készít dobozokat. Vagyis most nem egy amerikai márka hozza ide a globális termékeit, hanem pont fordítva. Ezen túlmenően a LISS az amerikai HORECA-piacra (szállodák, éttermek, kávézók) is szállít termékeket, amelyek ugyancsak a magyar cég csomagolásában kerülnek forgalomba.

Az Sz.Variáns Kft. 1994 óta nyomdai termékek és papíralapú csomagolóanyagok gyártásával foglalkozik. A debreceni cég elsőként honosította meg Magyarországon a mikrobordázott natúr és színes hullámpapírból készült csomagolásokat. A 75 főt foglalkoztató, dinamikusan fejlődő családi vállalkozás forgalma ma már megközelíti a kétmilliárd forintot. Tevékenységének fő fókuszát az ipari- és prémium kategóriás csomagolóeszközök, a papíralapú marketingtermékek, és a kézi készítésű papírtáskák gyártása adja.

Négy évvel a megalakulása után az Sz.Variáns Kft. az IKEA 54 áruházának beszállítójaként már évi egymillió mikrobordázott ovális dobozt gyártott és szállított a svéd bútoróriásnak.

A Stühmertől a Richterig

A vállalat az elmúlt tíz évben megtöbbszörözte forgalmát, eredményességét pedig több mint 60 százalékkal növelte. A családi vállalkozás számos díjat is elhozott a csomagolástechnikában, partnerei között szerepel a Herendi porcelán, a Gerbeaud, a Stühmer Édesség, a Tokaj Kereskedőház, a Zsindelyes Pálinkafőzde és a Richter is. – Nagyjából ezer ügyfelünk van, de évente jellemzően négyszázzal dolgozunk rendszeresen – mondta lapunknak Szakál János.

Szakál János ügyvezető igazgató. Fotó: Fejes Márton / Sz.Variáns

Bár a társaság nyomdaipari vállalkozás, a munkájuk 80 százalékát a tervezés, a partnerek elképzeléseinek megvalósíthatósága teszi ki. Szakál János azt mondta, jellemzően proaktívan keresik meg az ügyfeleiket, a magas hozzáadott értékű termékgyártókat célozzák. Ennek megfelelően hajtották végre az elmúlt években a fejlesztéseiket, amelyek célja, hogy a speciális igények területén meghatározó szereplőkké váljanak. A csomagolástechnikában itthon nagyjából százra tehető a konkurens vállalkozások száma, de csak 5-10 olyan társaság van a piacon, amelyek hasonló minőségben képesek előállítani csomagolásokat.

Nagy kérdés persze, hogy a következő időszakban, amikor a kiskereskedelemben és a szolgáltatóiparban is a költséghatékonyság, illetve a termékek egyszerűsége határozza majd meg a vállalkozások sikerességét, lesz-e igény az egyébként nem olcsó prémium csomagolásokra. Szakál János egyértelműen bízik benne, hogy a piaci növekedést képesek lesznek tovább folytatni, azt azért gyorsan hozzátette, hogy érződik a kereslet visszaesése a prémium csomagolások iránt. Ugyanakkor nagyon sok olyan termék készül, vagy inkább fogy itthon is, amelyek megkívánják az igényes „köntöst”. Egy 40 ezer forint értékű bort nemigen lehet „meztelenül” forgalomba hozni.

A csomagolóanyag tervezése ezen a szinten nagyon hasonlít más szellemi munkára. Nem elég a magas minőség, gyakran kell a külsőt hozzáigazítani a partner berendezéseinek műszaki képességeihez, ami a papír minőségétől, méretétől is függ. Emiatt a tervek jelentős része a fiókban köt ki, vagy azok egyes elemeit átvéve a megrendelő másik nyomdaipari vállalkozást keres meg. Ettől függetlenül a piaci igények továbbra is megmaradnak.

Az Sz.Variáns termékportfóliója mára kikristályosodott: a termelés fókuszát a papíralapú marketingtermékek, a luxus csomagolóeszközök és a kézi készítésű papírtáskák adják, melyeket a Magyarországon egyedülálló csúcstechnológiát képviselő Rollenco géppel szabnak személyre szólóvá.

A LISS-szel való együttműködés is ennek a „kikristályosodásnak” a része. Egyidőben a LISS Zrt. mérnökei közreműködésével tervezett új csomagológép megjelenésével az Sz.Variáns beruházott a Highcon Beam2 lézervágó gépre.

Az első gyártási tesztek bebizonyították, hogy minimális finomhangolást követően hibátlanul működött a dobozgyártás.

Itt is előtérben a fenntarthatóság

Ez rengeteg időt és költségmegtakarítást jelentett, óriási pluszforgalmat generált mind a két cégnek. Az együttműködés eleinte kevesebb kasírozott dobozra korlátozódott, amelyeket a vállalat dolgozói kézzel töltöttek meg habpatronokkal. A vevői igények növekedésével a kézi csomagolású dobozokat felváltották gépi csomagolásúra. Európában először kezdett a LISS Zrt. kasírozott dobozt géppel tölteni, melyhez az Sz.Variáns tudott megfelelő minőségű csomagolóanyagot készíteni, így jutottak el Európából Amerikába.

Emellett egyre nagyobb hangsúly nehezedik a csomagolóanyagok fenntarthatóságára.

A vállalatok jelentős része igyekszik csökkenteni a műanyag tartalmú csomagolások mennyiségét és áll át a papírra. Az Sz.Variáns követve a trendeket kizárólag fenntartható erdőgazdálkodásból származó alapanyagokat használ és nem áll tőle távolt az újrafelhasznált papír sem.