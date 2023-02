Az elmúlt másfél évben mintegy 32 ezer prémiumjegyet váltottak az utasok a MÁV-Start járataira – közölte pénteki közleményében a vasúttársaság. Emlékeztettek, hogy a MÁV 2021 őszén állította forgalomba kiemelt InterCity vonalain azokat a kocsikat, amelyek fedélzetén elérhető a legmagasabb szolgáltatási kategória, a prémiumosztály, ez az 1. osztálynál is magasabb színvonalú és több szolgáltatást nyújt.

Fotó: MÁV Zrt.

Az első és prémiumosztályú IC+ kocsik napi szinten megtalálhatók a Nyíregyházára, Szegedre és Pécsre menő távolsági vonatokban – közölte a MÁV.

A prémiumszakasz 1. osztályú menetjeggyel, valamint pótjegy és 1000 forintos helyjegy váltása mellett vehető igénybe. A prémiumszolgáltatás a standard 1. osztályúnál csak kismértékben drágább.

Legelőször a Tokaj InterCityken vezették be az új szolgáltatást, a legtöbb jegyet ezekre a járatokra vásárolták az utasok, ami annak is köszönhető, hogy a járat több vármegyeszékhelyet is összeköt a fővárossal és egymással. A napi 18 Tokaj IC-körjárat kétóránként közlekedik Budapest-Keleti–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Cegléd–Budapest-Nyugati útvonalon.

Tavaly ősszel Szeged felé is elindult a prémiumszolgáltatás a fedélzeti utasellátással, napi 32 vonatban.

Azóta több mint 6000-en utaztak az 1+ osztályon.

A Napfény InterCity-járat óránként jár Budapest-Nyugati–Cegléd–Kecskemét–Szeged között.

A decemberi menetrendváltással már Pécsre is el lehet jutni a prémiumosztályon, a Mecsek InterCityk kétóránként indulnak Budapest-Keleti pályaudvarról a Baranya vármegyei központba. Az eltelt másfél hónapban csaknem 3500-an vásároltak ilyen menetjegyet a napi 16 vonatra.

A 2022-es nyári szezonban a Balaton felé is közlekedtek az új szerelvények.

A Kék Hullám és Levendula InterCityken majdnem 3000 prémiumfülkébe szóló jegyet adott el a MÁV-Start, és megjegyezték, hogy várhatóan az idén nyáron is visszatérnek az első- és prémiumosztályú IC+-kocsik a Balatonra.

Fotó: MÁV Zrt.

A MÁV-Start járatain 2022-ben csaknem 97 millió fizető utas utazott vonattal.