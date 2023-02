A GB & Partners 2022-ben 18,5 milliárd forint tőkekihelyezést valósított meg, ami 60 százalékkal meghaladja a 11,5 milliárd forintos 2021. évi kihelyezést. Az Alapkezelő által kezelt tőkealapok összesen közel 80 milliárd forint jegyzett tőkével rendelkeznek. A cégportfólió elemei széles iparági spektrumot (divat, IT, smart city, pénzügyi szolgáltatások és fizetési technológiák, gépgyártás, K+F) és földrajzi területet fednek le, hiszen a hazai társaságok mellett számos külföldi (amerikai, kínai, olasz, litván, angol, lengyel) befektetést is tartalmaznak. A 2022. év a gazdasági kihívások közepette is a növekedésről szólt, a portfóliótársaságok összárbevétele majdnem duplája az előző évinek, a munkavállalói létszám több mint 20 százalékos növekedése mellett.

Fotó: Radka Janouskovcova

Többek között az Alapkezelő által kezelt portfólióban van a Financial Times szerint az előző két évben leggyorsabban növekvő divatmárka a Nanushka, valamint a hazai AERON és az olasz Sunnei márkák; az élhetőbb és okosabb város fejlesztői, az ASURA Technologies, az amerikai PRRS és az EPS Global; Magyarország vezető valutaváltója az Exclusive Change, az online jegyértékesítő Jegymester, a fizetési megoldásokat nyújtó litván–angol DiPocket; továbbá az egyedi gépgyár SVG és Spal, valamint a rendkívül sikeres „Mi kis falunk” televíziós sorozatot gyártó Content Factory.

2018 2019 2020 2021 2022 Nettó árbevétel 13,2 Mrd Ft 20,2 Mrd Ft 17,5 Mrd Ft 23,7 Mrd Ft 43,4 Mrd Ft Export árbevétel 5,8 Mrd Ft 11,7 Mrd Ft 9,5 Mrd Ft 14,3 Mrd Ft 17,4 Mrd Ft Új kihelyezés 4,3 Mrd Ft 11 Mrd Ft 14,1 Mrd Ft 11,5 Mrd Ft 18,5 Mrd Ft

A fenntarthatóság szemlélete körülöleli a portfóliót a papírmentes könyveléstől a fenntartható alapanyag-választáson, az energetikai gyár korszerűsítésen, a folyamatautomatizáláson, valamint a szilika-mentes eljárástechnológiák kialakításán keresztül az üres parkolóhelyhez legrövidebb úton elnavigáló parkolási szoftverig.

Idén a fő célkitűzésünk, új befektetések végrehajtása és a meglévő portfólióval kapcsolatos operatív üzletfejlesztési tevékenység mellett, a meglévő társaságok közötti szinergiák hatékony kiaknázása.