A Netflix streamingszolgáltató csütörtökön bejelentette, hogy átszervezi a vállalat filmgyártó részlegét, és kevesebb, de jobb minőségű projektre fog összpontosítani – írta a Bloomberg.

Fotó: Shutterstock

A tervek szerint a vállalat egyesíteni fogja a kis- és közepes méretű filmeket gyártó egységeit, amelyek korábban viszonylagos anatómiával működhettek – a részlegek vezetői gyakran anélkül egyezhettek bele egy film elkészítésébe, hogy a felettesükkel egyeztettek volna.

Bár ezek közül egy maroknyi projekt az Oscar-gáláig is eljutott, például a „Nyugaton a helyzet változatlan”, vagy hatalmas nézettséget generált, mint „Az üveghagyma”, a legtöbb film azonban kevés felhajtással és gyakran megtérülés nélkül tűnik el a Netflix katalógusában.

Scott Stuber, a filmgyártási részleg vezetője ezért erősen visszafogná a cég termelését, hogy a mennyiség helyett inkább kevesebb, minőségi címet tudjanak biztosítani az előfizetőik számára.

A Netflix részben azért növelte ekkorára a házon belüli filmgyártást, mert tudta, hogy más stúdiók nem fognak majd annyi címet adni licencbe, mivel a legtöbben saját streamingszolgáltatásokat indítottak. A hirtelen túltelített piacon az úttörőnek számító vállalat nem akart lemaradni, ezért egyszerre több részleget is létrehozott, ahol különböző árkategóriájú filmeket tudtak legyártani – ezzel stabil ellátást biztosítva a cég katalógusának. A streamingszolgáltató az utóbbi időben több eredeti filmet adott ki, mint bármely más hollywoodi cég, és évente több mint 50 projektet gyárt.

A nemzetközi gazdaság és a szektor problémái, valamint a streamingpiac zsugorodása arra késztette a Netflixet, hogy karcsúsítsa a hatalmasra nőtt filmstúdióját – ez pedig jókora létszámleépítéssel, valamint a cég két legtapasztaltabb vezetőjének a távozásával jár. Lisa Nishimura, aki a kisebb költségvetésű filmekért felelt, és Ian Brickle, aki a filmes csoport alelnöke volt, 15, illetve 10 év után hagyja ott a céget.

Mindkettőjüknek köszönjük, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy világszínvonalú filmstúdióvá váljunk, és a legjobbakat kívánjuk nekik a jövőre nézve. Akkor csatlakoztak a céghez, amikor még DVD-postaszolgáltatás voltunk, és rengeteget dolgoztak azért, hogy a filmipar zászlóshajójává váljunk

– mondta Stuber a két távozó vezetővel kapcsolatban.

A létszámcsökkentés valószínűleg kisebb méretű lesz, mint a Netflix egy évvel ezelőtti leépítése. A 2022-ben mintegy 13 ezer alkalmazottal záró cég tavaly több száz állást szüntetett meg a költségcsökkentés érdekében, miután az előfizetők számának növekedése jócskán lelassult.

A Netflix második leépítési hullámával tovább folytatódik az egész filmszakmát megrázó átalakulás, amelyet a hagyományos tévénézők elvesztése, a mozik kihalása és a befektetők nyomása okozott.

A legnagyobb stúdiók, főleg azok, amelyek streamingszolgáltatást is indítottak, a bevételek növelése érdekében egyre több helyen hajtanak végre költségcsökkentő akciókat – a Disney például ezen a héten kezdte meg mintegy 7 ezer munkahely megszüntetését.

Mivel az új ügyfelek megtalálása egyre nagyobb kihívás, a Netflix az ingyenes szolgáltatása helyett egy alacsonyabb árú, reklámokat tartalmazó csomagot vezetett be, hogy megnövelje a bevételeit, és a pénztárcabarát nézőket is bevonzza. Emellett pedig új szabályokat hozott, amelyek a mások fiókját használó nézőket is arra kényszerítik, hogy fizessenek a programokért.