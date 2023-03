Szinte minden marketingcsatornának nevezhető felületen próbálják átverni az embereket az adathalászok és a csalók, ami az etikus hirdetők esélyeit is rontja. Gál Kristóf vállalkozófejlesztő szakember szerint annak érdekében, hogy ne essenek bűnözők áldozatául a felhasználók, kritikus gondolkodásmódra van szükség, és bármilyen hitelesnek is tűnik egy hirdetés, kétszer-háromszor is meg kell vizsgálni a valóságtartalmát. Hozzátette, a cégeken is nagy a teher: hiába van valakinek renoméja, már egyetlen meggondolatlan akcióval is óriási kárt tud okozni magának.

Fotó: Getty Images

Alighanem mindenki találkozott már olyan rosszindulatú hirdetéssel, amelyet akár nagy állami vagy multinacionális cégek nevében hoznak létre bűnözők, hogy adatokat lopjanak el vagy rosszindulatú programokat telepítsenek az áldozatok eszközein. Ez történhet akár a közösségi médiában, a keresőkben vagy akár SMS-ben is, de platformtól függetlenül a támadók súlyos károkat tudnak okozni a magánszemélyeknek és a vállalatoknak is.

A profik is beleszaladhatnak a pofonba

Gál Kristóf, a Klikkmarketing alapítója arról beszélt, hogy ezeket a kamu hirdetéseket lehetetlen betiltani, így a felhasználóknak mindig résen kell lenniük, hogy egy óvatlan kattintás miatt ne kerüljenek bajba.

Hiába rutinos internetező valaki, a nagy rohanásban még a legnagyobb profik is képesek beleszaladni egy-egy ilyen átverésbe. A közösségi médiában, a böngészőkben mindig nyitott szemmel kell járni, és nem szabad egy pillanatra sem lankadnia a figyelemnek, mert a csalók bármikor lecsaphatnak és visszaélhetnek az adatainkkal, rosszabb esetben rátehetik a kezüket a bankban tárolt vagyonunkra is

– hívta fel a figyelmet a szakértő.

Elhiszik a csodaszámba menő ígéreteket

Mint fogalmazott, a rosszindulatú hirdetések gyakori ismérve, hogy generáltak, ami ránézésre is látszik rajtuk. Ezek az oldalak, reklámok furcsának tűnhetnek, alattuk jellemzően sokszor nem létező Facebook-kommenteket helyeznek el, ám ezek nem vezetnek sehova. Gál Kristóf a felhasználóknak azt tanácsolja, legyen gyanús számukra, ha egy olyan, korábban nem ismert weboldalra tévednek, amely nagyon jónak tűnik, és ahol kiemelkedő ajánlatokat találnak. Ezeket a reklámokat duplán is meg kell nézni, mielőtt bármit rendelnénk, mert az esetek nagy százalékában lehúzásról van szó.

Általános tapasztalat, hogy az embereknek kényelmes elhinni a hangzatos ígéreteket, még akkor is, ha azok szinte csodaszámba mennek. Meg lehet úszni ugyanakkor az átveréseket, ha nem vesszük készpénznek, hogy egy ingyenes bármilyen termék minden, akár évek óta tartó problémánkat megoldja. Ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az általában nem igaz

– jelentette ki.

A vásárlók érzékenyek az átverésekre

A Klikkmarketing alapítója elmondta, a tech óriások képtelenek hatékonyan felvenni a harcot a rosszindulatú hirdetésekkel szemben, ami komoly nyomást helyez az etikus hirdetőkre is. Éppen ezért minden cég számára nagy felelősséggel jár, hogy megbízható hirdetéseket készítsen. „Már a nagyotmondással is nagy öngólt rúghat magának bárki. Ilyen lehet például, ha a hírlevélben taglalt termék teljesen más, mint amit a tárgysorban feltüntetünk. A vásárlók érzékenyek az átverésekre, különösen a szaporodó rosszindulatú hirdetések miatt, és ha valaki visszaél a fogyasztók bizalmával, akkor hosszú távon nagyot bukhat ezzel” – sorolta.

Gál Kristóf szerint a fenntartható, kiszámítható marketing ugyan nehezebb, drágább és lassabb lehet, de időtálló és akár évekre megalapozhatja egy szervezet sikereit. A presztízshez az kell, hogy egy-egy meggondolatlan akcióval se degradálja le magát a cég, mert arra hosszú távon nem lehet építeni. A vállalkozófejlesztő legújabb könyvében egyebek mellett arra hívja fel a cégvezetők figyelmét, hogy élettartamértékben kell gondolkozniuk, és olyan minőséget kell képviselniük, amely a cégnek és a vevőnek is egyaránt jó, kompromisszumok nélkül: trükkös, félig kamu megoldások nélkül is lehet ugyanis jól érvényesülni a piacon.