A British American Tobacco (BAT) dohányipari vállalaton egyre nagyobb a nyomás, hogy helyezze át az elsődleges tőzsdei bejegyzését New Yorkba, miután az egyik legnagyobb részvényese szerint „nincs értelme”, hogy a brit börzén maradjon – írta a Financial Times.

Fotó: GettyImages

A vállalat egyik legnagyobb részvényese, a GQG Partners befektetési cég alapítója, Rajiv Jain egy interjúban elmondta: arra ösztönözte a vállalatot, hogy fújja le az 1912-ben bevezetett londoni tőzsdei jegyzését, és költözzön át az Egyesült Államokba.

A BAT árván maradt Európában. Az alapvető befektetői bázisa eltűnt, Nagy-Britanniában a gazdasági helyzet egyre kevésbé vonzó, miközben a legtöbb vásárlójuk az Atlanti-óceán másik oldalán található meg. Nincs értelme a londoni börzén maradniuk

– jelentette ki Jain.

Az Egyesült Államok a BAT tavalyi 27,6 milliárd fontos globális bevételének mintegy kétötödét tette ki, ami a cigarettagyártó legnagyobb piacává teszi, ráadásul az USA-ban magasabb tőzsdei értékelések és egy szélesebb befektetői kör várná a vállalatot – ez az utóbbi években rengeteg brit céget csábított át a tengerentúlra.

Legutóbb cambridge-i székhelyű Arm csiptervező és a világ legnagyobb építőanyag-gyártója, a CRH fordított hátat Londonnak, ezek a vállalatok pedig a Flutter szerencsejáték-óriást követték. Egy hónapja a Shell olajipari vállalat is majdnem otthagyta a szigetországot New Yorkért, és csak az utolsó pillanatban maradt az Egyesült Királyságban. A brit befektetői bázis is egyre jobban elkerüli a hazai részvénypiacot, a vállalatok vonzása és megtartása egyre nehezebb az ország számára.

Ez a BAT és a versenytársai között kialakuló tőzsdei szakadékban is megmutatkozik: annak ellenére, hogy a brit vállalat tavaly magasabb bevételt és működési nyereséget ért el, mint a PMI, értékelése azonban sokkal alacsonyabb volt.

Szerda délután a BAT piaci kapitalizációja 66,3 milliárd font volt, kevesebb mint fele a PMI 147,6 milliárdjának.

A váltást a BAT amerikai leányvállalata, a 2017-ben megvásárolt Reynolds is ösztönzi: ismert márkái továbbra is népszerűek, ráadásul az e-cigaretta kategóriában pár év alatt 41 százalékos piaci részesedés ért el.

A BAT a londoni mellett jelenleg egy másodlagos jegyzéssel is rendelkezik a johannesburgi tőzsdén. A vállalat amerikai váltásáról egyelőre még nem született hivatalos döntés.