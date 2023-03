A brit kormány szén-dioxid-leválasztási programja elutasította a Drax csoport által tervezett biomassza-erőmű támogatását, aminek következtében tíz hónapja nem látott mértékben esett a vállalat árfolyama – írta a Bloomberg.

A Drax szénerőműve Észak-Yorkshire-ben.

Fotó: Getty Images

A Drax az úgynevezett Track-1, azaz a tiszta klímavédelmi státuszt próbálta megszerezni a Yorkshire megyében működő, korábban szénégető erőművére, amelyet 2 milliárd font befektetésével átalakítottak volna, hogy biomasszát használjon az energia előállítására. A projektet azonban a brit energiaügyi minisztérium elutasította, és nem támogatja a szén-dioxid-leválasztással és -tárolással (BECCS) kapcsolatos tervezetében.

A vállalat részvényeinek árfolyama a bejelentést követően 12 százalékkal esett a Londoni Értéktőzsdén, május 24. óta a legnagyobb mértékben.

A kormány döntése egy újabb kudarc a brit biomasszaprojektek számára egy olyan országban, amelynek égető szüksége van a stabilabb villamosenergia-termelésre. Bár ez a fiatal technológia a már meglévő szén-dioxid megkötésében és a körkörös gazdaságban is szerepet játszhatna, Európában pedig már több helyen, például Magyarországon is felhasznált zöldenergia-forrás, az Egyesült Királyságban továbbra is komoly akadályai vannak az erre alapuló projekteknek.

A Drax az ellenséges hazai környezet miatt lehet, hogy inkább az Egyesült Államokban keres helyszínt a befektetésre, ahol a zöldprojektjeire nagyvonalú támogatások várnak.

Joe Biden amerikai elnök inflációcsökkentési törvénye 370 milliárd dollár értékű támogatást, valamint jelentős adókedvezményeket kínál az országban tervezett zöldtechnológiákra és fejlesztésekre, ami már most sok európai céget átcsábított az Atlanti-óceán túloldalára. A Drax már most is jelentős összegeket fektet be az országban a pelletgyártásba, és belső információk szerint egy BECCS-üzem is a tervekben van.

Nagy-Britanniában is hasonló támogatási rendszer működik a zöldfejlesztésekre, azonban ezek megszerzéséhez szükség van a Track-1 státuszra – a biomasszaprojektekkel az a probléma, hogy az energiatermelésnél az anyag elégetésére van szükség. Bár emiatt a klímavédelem szempontjából nem a legtökéletesebb, energiaforrásként teljesen megújuló, mivel növényi hulladékból származik.