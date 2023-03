Indiában teljesen betiltották a kínai ByteDance közöségimédia-alkalmazását, a TikTokot. A videómegosztó oldal néhány év alatt meghódította az egész világot, az egyik, ha nem a legnépszerűbb platform napjainkban. Az egyes országok a kínai anyacég és az adatkezelési aggályok miatt próbálnak fellépni a TikTok ellen. A vállalat is beismerte, hogy halmozza a felhasználóktól gyűjtött adatokat, de állításuk szerint ezt nem használják fel, és nem adják át külső intézményeknek.

A Be Social ügyvezetője, Forgács Mariann szerint a TikTok valóban egy veszélyes platform az adatkezelés miatt, de hozzátette, hogy a fiatalokra gyakorolt hatása is problémás. Az alkalmazás algoritmusa egy olyan körforgásba hajszolja a felhasználókat, amely akár egy káros információs buborékba zárhatja a fiatalokat, akiknek így fokozódhat a depressziójuk vagy a szorongásuk.

Magyarországon legalább két és fél millió felhasználója van a TikToknak.

Fontos látni, hogy a kormányok az adatvédelem miatt lépnek fel a TikTok ellen, és nem annak a fejlődő személyiségekre gyakorolt hatásai miatt, pedig ezt is figyelembe kellene venni. A probléma sokszor az, hogy a felhasználók életkortól függetlenül nem értik, hogy mit is jelent ennyi információt közzétenni magukról egy ilyen platformon. Felnőtt emberek oszthatnak meg magukról olyan tartalmat a fiókjukon, amelyen látszik, hogy az otthonukban milyen értékeik vannak, majd bejelentkeznek az egyhetes nyaralásról, ami jelezni fogja a világ felé, hogy azok az értékek napokig őrizetlenül maradnak. Ameddig a szülők is ennyire felelőtlenül használják a közösségi platformokat, addig a fiatalkorúak sem látnak jó példát ezzel kapcsolatban.

Betiltható a TikTok?

Egy olyan méretű platform és jelenség, mint a TikTok, ma már nem betiltható.

A digitális bennszülöttek korában egyrészt mindig meg fogják találni a módját annak, hogy hozzáférjenek az alkalmazáshoz. Akár egy VPN-program segítségével is pillanatok alatt a világ bármely pontjáról hozzáférhetővé válik. Amit pedig meg kell érteni, hogy ha nem lesz TikTok, akkor lesz más. A digitális világban már most is jelen vannak az egyes oldalakon a TikTok konkurenciái, így ha nem lesz a kínai alkalmazás, akkor ott lesz számtalan másik. Meg lehet említeni a gyorsan fejlődő Be Real alkalmazást, amely csábítja a fiatalokat.

Egy 2021-es Be Social-felmérés arra mutatott rá, hogy a magyar fiatalok átlag napi hat órát töltenek online, és ennek a nagy része az iskolaidőn kívül történik.

A különbség a Meta vagy a Be Real – az utóbbi egy francia alkalmazás – és a TikTok között a szabályozási oldal. Mivel a TikTok kínai program, a nyugati szabályozók nem tudnak tényleges eredményeket elérni a vele szemben vívott harcban. A Be Real esetében például a működést meghatározza a GDPR-szabályozás, így nem merülhet fel kérdés az adathasználattal kapcsolatban.

