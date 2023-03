Évi 10 millió dollárt fizet Matthew McConaugheynek a Salesforce felhőalapú szoftvercég, miközben több ezer alkalmazottat rúgott már ki az idén. Január elején 10 százalékos leépítést jelentettek be. A vállalat a McConaugheyben rejlő marketingértékre építené fel a stratégiáját. A színész kreatív tanácsadóként és reklámarckét dolgozik a cégnek.

Fotó: AFP

A Business Insider megkereste a Salesforce illetékeseit, hogy információt gyűjtsön McConaughey szerződéséről, de a vállalat visszautasította a kérdéseket. 2022-ben a színész már biztos kapcsolatban volt a Salesforce vállalattal, mivel a Super Bowl alatt vetített reklámjukban szerepelt McConaughey. Az Insider becslése szerint

ezért a megjelenésért akár 5 millió dollár is üthette a markát.

McConaughey mellett az énekes Will.i.am is kapcsolatban lehet a Salesforce-szal.

A szoftvercég neve ritkán forog a közbeszédben, az átlag felhasználók nem igazán használják a termékeit. A Szilícium-völgyi körökben viszont egyre népszerűbb a vállalat. Az Insider úgy véli, hogy McConaughey szerződtetésének az lehet a célja, hogy a hétköznapi emberekkel is megismertessék magukat.

Ahogy arról január végén írt a Világgazdaság az Elliott Management több milliárd dolláros befektetéssel bevásárolta magát a Salesforce üzleti szoftverszolgáltatóba. A Salesforce részvényét ekkor 195 dolláros célárral ajánlották vételre az elemzők. Ez tavaly decemberben még közel 50 százalékos felértékelődési potenciált jelentett, január utolsó napjaiban pedig 20-30 százalékról szóltak a hírek. Most már az is körvonalazódik, hogy mire készül az ismert aktivista befektető az idei év egyik legígéretesebb vállalatánál. Szó sincs zsákbamacskáról, hiszen az aktivisták a kisebbségi részesedés megszerzését követően általában betámadják az igazgatóságot, és merész átalakítási terveket terjesztenek a közgyűlés elé. A The Wall Street Journal értesülései szerint az Elliott a napokban iparági háttérrel rendelkező menedzserekkel tárgyal, ami arra utal, hogy jelölteket keres a Salesforce igazgatóságába. A Bloomberg is úgy értesült, hogy az Elliott saját jelölteket nevez az igazgatóságba.