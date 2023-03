A futócipőpiac az elmúlt 30 évben többé-kevésbé ellenállt a recessziónak, többek között a dotcomlufi, vagy a 2018-as recesszió idején is. Még a pandémia is az iparág növekedését eredményezte, hiszen a beltéri egységek zárva tartása miatt sokan vették rá magukat arra, hogy a szabadban kezdjenek el sportolni. Joe Preston, a New Balance vezérigazgatója úgy látja, futócipőik jelenleg is rendkívül kelendők a piacon, hiszen a futáshoz nincs szükség másra, mint egy jó cipőre.

Brooks futócipők választéka San Diegóban, Kaliforniában 2019. június 1-jén.

Fotó: Sean M. Haffey / Getty Images

„A futás jó eséllyel átvészeli a jelenlegi gazdasági hullámvölgyet” – erősítette meg Jim Weber, a Brooks Running vezérigazgatója a Yahoo Finance-nek.

Öt év alatt is sokat fejlődtek a futócipők

A Brooks-vezérigazgató szerint van még egy faktor, amely megmagyarázza, miért válságállóbb a futócipőpiac:

a legújabb, ütődést tompító anyagok kisebb súlyúak, amelyek akár új személyes rekordok felállításában is segíthetik a sportolókat.

Ez az innováció a lábbelikben – különösen az új habszivacsokban – további értéket jelent a vásárlók számára.

Az anyagok valóban forradalmasították a lábbeliket. A mai futótermékeink sokkal jobbak, mint az öt évvel ezelőttiek

– mondta Weber. Mint elárulta, a Glycerin 20-as cipőben lévő lévő habtechnológiát könnyedsége miatt a teljes termékcsaládjukba átültetik, többek között a Catamount és a Hyperion Max cipőikbe is.

Kipárnázottság és tartósság szempontjából a legjobb, amit valaha is láttunk egy anyagban

– hangsúlyozta. A New Balance a futócipőkben is hasznosította a habszivacstalpakat, és a sportcipőgyártó cég egyéb kategóriákba is beépítené a spéci anyagot.

Fotó: Jeremy Moeller / Getty Images

A New Balance a Fresh Foam habszivacs technológiát eredetileg futócipőkhöz fejlesztette ki, de mostanában más sportkategóriákban is bevezették.

Más cipőgyártó cégek, köztük a Nike és az Adidas, több kreatív névvel együtt, szintén nagy összegeket fordított a kutatásra és a rugalmasabb középtalp kifejlesztésére.

A Brooks DNA Loft és a New Balance Fresh Foam technológiája mellett a Nike kifejlesztette a ZoomX, az Adidas a Boost, a HOKA a Profly, a J-Frame pedig a saját habszivacs-technológiáját védette le. Míg a legtöbb új dizájn a habszivacsra összpontosított, a New Balance következő projektje a cipők felső része lesz.

Úgy látják, míg az elmúlt évek során az innováció nagy része a középtalpra összpontosult, a jövőbeni technológiai fejlesztések a talp felsőrészére fognak koncentrálódni és a környezetbarátabb anyagok előállítása felé fog elmozdulni.