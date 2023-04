A Microsoft elnöke élesen bírálta az Egyesült Királyságot, miután a szigetország blokkolta az Activision amerikai szerencsejátékcég felvásárlását.

Fotó: Shutterstock

A lépés rossz volt Nagy-Britanniának, és az elmúlt négy évtized után a Microsoft legsötétebb napját jelentette az országban

– mondta Brad Smith a BBC-nek. A brit Verseny- és Piacfelügyeleti Hatóság (CMA) később visszavágott, mondván, hogy azt kellett tennie, ami a legjobb az embereknek, így a több milliárd dolláros megállapodás nem mehet végbe.

A játékipar valaha volt legnagyobb, 68,7 milliárd dolláros felvásárlása során a Microsoft olyan hatalmas népszerűségnek örvendő játékokat akar megszerezni, mint a Call of Duty, a Candy Crush és a World of Warcraft.

Az Egyesült Államok és az EU szabályozóinak még nem kell dönteniük arról, hogy jóváhagyják-e a megállapodást,

de a brit szabályozó lépése azt vetíti előre, hogy Microsoft üzlete meghiúsulhat globálisan.

„Az események a különböző piacokon keresztül fonódnak össze – nem lehet szétválasztani az Egyesült Királyság döntését. Tehát ez a döntés megakadályozza, hogy az üzlet globálisan megtörténjen” – fogalmazott a versenyfelügyeleté

Rishi Sunak miniszterelnök kijelentette, hogy azt szeretné, ha az Egyesült Királyság vezetné a világot a technológia terén, Jeremy Hunt pénzügyminiszter pedig azt mondta, hogy

Nagy-Britanniát a világ következő Szilícium-völgyévé kell alakítani.

A Microsoft már közölte, hogy a döntés hatással lehet a brit befektetésére. A BBC Wake up to Money című műsorának adott interjújában Brad Smith azt mondta, hogy a cég nagyon csalódott a CMA döntése miatt, de azt is gondolja, hogy ez rossz Nagy-Britanniának is.

Van egy egyértelmű üzenet: az Európai Unió vonzóbb hely egy vállalkozás működtetéséhez, mint az Egyesült Királyság

– mondta.

Az Activision Blizzardot tavaly januárban több mint 69 milliárd dollárért felvásárolta a Microsoft, de az ügyletet a trösztellenes eljárások és a versenytársak ellenkezése miatt még nem sikerült lezárni. Bár a redmondi óriás azzal nyugtatta riválisait, hogy a birtokába jutott játékok nem lesznek Xbox- és Windows-exkluzívak, ezt kétségbe vonták. A Sony, a Google anyavállalata (Alphabet) és a Nintendo azzal vádolta a Microsoftot, hogy az Activison Blizzard-sikertermékek, például a Call of Duty (COD) az üzlet lezárulása után más platformokon nem lesznek elérhetők.