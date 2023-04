A svéd lakberendezési áruházlánc leginkább egyszerű, letisztult formáival és a bútorok összeszerelésének forradalmasításával került be a köztudatba. Filozófiájuk, hogy a mindennapi használatra szánt termékek vonzók, funkcionálisak és megfizethetők legyenek. A Covid–19-világjárvány okozta zavarok és Oroszország ukrajnai inváziója viszont nem kedvezett az üzletmenetnek. Az IKEA tavalyi nyeresége megfeleződött, 710 millió euróra csökkent, noha az eladásai rekordot döntöttek.

Az IKEA lakberendezési áruház tartaná olcsóságát, de ehhez több termékét át kellett gondolnia.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az IKEA az ígért alacsony árszínvonalat már nehezen tudja tartani, mivel a legtöbbet használt alapanyagok, azaz a fém, az üveg, a fa és a műanyag ára, valamint a szállítási költségek meredeken emelkedtek.

Az árak alacsonyan tartása és a nyereség növelése érdekében a gyártó termékei egy részét újratervezi. Az egyik cél, hogy csökkentsék a faanyag használatát, amire különböző módszereket találtak. Például a szekrények ajtajait és fiókjait könnyebb és olcsóbb műanyagokból készítik, a két év alatt duplájára drágult cinket pedig olcsóbb, újrahasznosított alumíniummal helyettesítik.

Az IKEA fabútorai jellemzően nem tömör fából készülnek, hanem faforgácsból és fűrészporból összeragasztott masszív lapokból, amelyek felületére ellenálló, kevesebb mint egy milliméter vastagságú lemezt erősítenek. Az alkalmazott megoldás lényegesen olcsóbb, mint ha tömör fát használtak volna fel. Az elmúlt években azonban már a furnérlemezt is lecserélték egyes variálható terméknél – így a Billy könyvespolcnál és a Pax szekrénynél. Azzal, hogy az olcsóbb, kevésbé pazarló és sokkal gyorsabban alkalmazható papírfóliát alkalmazzák, a cég rengeteget takarít meg. Ráadásul a forgácslap-szerkezetet betakaró, famintákkal ellátott felület épp úgy néz ki, mint egy fafelület.

A Billy polcnál nemcsak a papírfólia új megoldás, hanem a fémszögeket is műanyag rögzítőkre cserélték. Ezek együttesen 25-30 százalékos költségmegtakarítást hoznak a vállalatnak. Az új változatot egyelőre még csak Kínában gyártják tavaly óta, de a termék az európai és az amerikai piacokra is megérkezik 2024 elején.

Az IKEA a Billy polcai anyaghasználatán is változtatott.

Fotó: Lillian Suwanrumpha

A bútorgyártó tavaly új Rönninge asztallal rukkolt elő, amelyhez már nem a szokásos tömörfa lábakat, hanem nagyrészt üreges fafurnéról készült tartókat használ. Ez a megközelítés is jelentősen csökkenti az anyag- és a szállítási költségeket, mivel minden egyes láb 90 százalékkal kevesebb fát tartalmaz, mintha tömör fából készült volna. Átdolgozták a Säbövik ágyat is, amelynek fa vázszerkezetéhez új és könnyebb anyagkeveréket használnak. Átalakították a termék csomagolási módszerét is, amellyel már kétszer annyi ágyat szállíthatnak egy konténerben, mint korábban.

A termékek csomagolásánál arra is figyelnek, hogy felesleges levegő és tér ne maradjon a lapra szerelt termék és védőburkolata között, így növelve a szállítás hatékonyságát. Sőt, utóbbi érdekében a Nämmarö kerti széken kiegyenesítették a korábbi modellben szereplő ívelt faléceket, így az alkatrészeket helytakarékosabban tudják csomagolni. A cég Flintan irodai forgószékénél kisebb karfákat, a háttámláknál pedig kevesebb acélt és műanyagot használnak két éve. Az új szék nagyjából ugyanakkora, mint az elődje, de annál sokkal hatékonyabban szállítható, mivel egy konténerbe akár 6900 darab is elfér belőle, szemben a korábbi 2750-nel – foglalta össze a The Wall Street Journal.

Az IKEA az értékesítési hálózata bővítésével is növelné bevételeit, a vállalat 2 milliárd eurót fordít új amerikai áruházak nyitására a következő három évben, ez az eddigi legnagyobb volumenű amerikai beruházása.