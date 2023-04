A kínai Huawei profitja 46 százalékkal zuhant az első negyedévben, a bevétel alig nőtt, a költségek viszont igen: a technológiai vállalat rengeteget költött olyan kutatásokra, amelyekkel megpróbálta kijátszani az amerikai szankciókat – írta a Bloomberg.

2023 első negyedévében a vállalat nettó nyeresége 3 milliárd jüanra, azaz 434 millió dollárra zuhant a pénteki jelentés alapján.

A kínai társaság nincs jó formában, a Huawei tavaly egy évtizede először teljes éves profitcsökkenésről jelentett, mivel az évek óta tartó amerikai szankciók felmorzsolták az egykor még az Apple és a Samsung vetélytársának számító okostelefon-üzletágát.

A vállalat vezetői korábban ígéretet tettek, hogy a kutatás-fejlesztési beruházásokat magas szinten tartják, hogy az amerikai technológiák nélkül is versenyképesek maradjanak a piacon. Ezt be is tartották, 2022-ben a sencseni székhelyű vállalat 161,5 milliárd jüant költött el ezen a területen, ami az éves forgalmának nagyjából a negyedét tette ki.

Ez a nagy méretű befektetés valamennyire ki is fizetődött, tavaly előreléptek az alternatívák kifejlesztésében, elsősorban a csiptervezés és az üzleti szoftverek területén. Az olyan amerikai beszállítók elvesztése, mint a Synpsys és az Oracle, amelyek kulcsfontosságú alapanyagokat és technológiákat szolgáltattak, nagy hátrányba lökte a Huaweit, amely még a beruházási hullám után sem biztos, hogy talpra fog állni.

Vállalatunk számára 2023 sorsdöntő év lesz, és arra számítunk, hogy további technológiai áttöréseket fogunk elérni, miközben új termékeket indítunk el és új piacokon nyitunk

– olvasható a Huawei tájékoztatójában.

Hosszabb távon a vállalat továbbra és érzékeny lesz a kínai–amerikai feszültségekre, amelyek a nemzetközi politika alakulásával egyre több nyugati országot vonnak be a konfliktusba. Washington egy sor korlátozást vezetett be az ország technológiai szektorára, nagy csapást mért a csipfejlesztésre, és feketelistára helyezett több nagy szereplőt is, beleértve a Huaweit.