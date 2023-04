Több szempontból is jelentős év volt a tavalyi Kulcsár Edina életében. Az egykori szépségkirálynő ugyanis 2022 elején jelentette be, hogy elválik férjétől, Szabó Andrástól, néhány napra rá pedig az is kiderült, hogy összejött az ismert zenésszel, Varga Márkkal, azaz G.w.M.-mel, akihez azóta már hozzá is ment feleségül. Időközben a céginformációs adatok szerint fel is vette új férje nevét, immár Varga Edinaként szerepel vállalkozásaiban. Nyilvános szereplésein továbbra is megtartotta a Kulcsár Edina nevet, ahogyan hivatalos közösségi oldalán is így szerepel.

Kulcsár (immár Varga) Edina és férje, Varga Márk, azaz G.w.M. Fotó: Bánkúti Sándor / MW

Magyarországon sok ismert embernek van cége, amelyeknek beszámolóit május végén szokták közzétenni, ám Kulcsár Edina ezt sem várta meg: már hetekkel ezelőtt közzétette cégei beszámolóját, amelyek bámulatos növekedésről árulkodnak az Opten adatai szerint. Két fő cégének is ugrásszerűen megnőtt az árbevétele 2021-hez képest a tavalyi, 2022-es pénzügyi évben.

Mínuszból százmillió fölé

Az Edina Kulcsár Kft. árbevétele több mint hatszorosára ugrott a 2021-es évhez képest 2022-ben, 13 millió forintról több mint 81 millió forintra. Ennek megfelelően az adózott eredménye is jelentősen javult. A 2021-es mínusz 4,8 millió forint után tavaly már 57,5 millió forintról tudott beszámolni a vállalkozás. Hiába azonban a javuló eredmény, a tulajdonos Varga Edina nem vett ki osztalékot ezúttal.

Ahogyan másik cégéből, a Beauty Station Europe Group Kft.-ből sem, amely még előző vállalkozásánál is jobban teljesített. Ennek a cégnek – amelynek főtevékenysége a fodrászat és szépségápolás, illetve csomagküldő kiskereskedelem – az árbevétele 2021 után 88 millióról 143,7 millióra emelkedett, adózott eredménye pedig a szerény 727 ezer forintról egészen 68,4 millióig ugrott.

Ez egyetlen év alatt óriási ugrás, hiszen a két cég együttesen mínusz négymilliós adózott eredményről „nőtt” a csaknem 126 millió forintos eredményre.

Érdekesség, hogy Kulcsár Edina férje, Varga Márk egyik vállalkozásban sem szerepel – a szépségkirálynőnek előző párjával volt közös cége –, sőt, még a zenészhez köthető webshopot üzemeltető cégben sincs tulajdonrésze. A Bors korábban arról írt, hogy visszakövethetetlen, miből telik ilyen luxusra a rappernek. Részben ugyanakkor ezt magyarázhatja Kulcsár Edina cégeinek bevétele, hiszen kapcsolatuk kezdete óta együtt is szerepeltek több műsorban.

Rúzsa Magdi szemmel látható osztalékot vett ki cégéből

Kulcsár Edinához hasonlóan Rúzsa Magdolna sem várta meg a májust a beszámoló leadásával.

Rúzsa Magdi jelentős osztalékot vett ki a cégéből. Fotó: Nagy Zoltán / MW

A nemrég kliplopásba kevert énekesnő cége, a Plagiguel Kft. a 2021-es év után kissé szerényebb bevételt tudott felmutatni a tavalyi évben, 192,4 millió forint után 170,5 millió forintos árbevételről számolt be. Az előbbinél 67,7 millió forint, 2022-ben pedig 48,3 millió forint volt az adózott eredménye. A kettő együtt idén sok pénzt hozott az énekesnőnek: az idei adózott eredményt és az eredménytartalékot is kivette osztalékként a cégéből, így összesen 103,4 millió forintot keresett a cég beszámolója szerint.

Shane Tusup szerény eredménye

Shane Tusup is közzétette cége beszámolóját, amely a tavalyi évhez képest legalább nem termelt veszteséget, a 2021-es mínusz 2,3 millió forint után egy rendkívül szerény, 21 ezer forintos adózott eredményt tudott felmutatni a 22ct Holdings Kft., sporttevékenységgel és előadó-művészettel is foglalkozó cég. Mindezt úgy, hogy árbevétele 16,6 millió forint volt.