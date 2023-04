Saját teremtményével nyomhatja le az egyre népszerűbb ChatGPT-t az Alibaba. A kínai óriás ugyanis hamarosan minden termékébe beépíti majd a Tongyi Qianwen nevű mesterséges intelligenciáját. A cég a hírt kedden jelentette be, amelynek a hatására a papírjainak az árfolyama 3 százalékot nőtt a hongkongi tőzsdén.

Fotó: Getty Images

Arról egyelőre nem tudni, hogy milyen határidővel dolgozik majd az Alibaba, azaz mikor jelenik meg a Tongyi Qianwen a különböző platformokon.

A mesterséges intelligencia jelentősen javítja majd a felhasználói élményt, ráadásul bizonyos mértékben módosítható lesz a program

– írta a közleményben a cég, amely különböző nyelvi csomagokat is ígér. Elsőként a munkahelyi applikációba, a DingTalkba építhetik be, amely keretében jelentéseket írhat majd értekezletekről, de e-maileket is küldhet, ahogy üzleti ajánlatokat is képes lesz összeállítani.

Az Alibaba kínai felhasználói hamarosan hozzájuthatnak a béta verzióhoz. Az Alibaba szerint a program képes lesz képfelismerésre és szövegből képet is létre tud hozni. Az Alibaba a második kínai cég a Baidu után, amely ChatGPT-ellenfelet dob a piacra, a Baidu márciusban jelentette be saját verzióját, az Ernie Botot – írja a CNBC.

A Reuters beszámolója szerint egy bemutatón a Tongyi Qianwen, ami azt jelenti, hogy "igazság ezer kérdésből", meghívóleveleket készített, megtervezte az utazási útvonalakat, és tanácsot adott a vásárlóknak a vásárláshoz szükséges sminktípusokról.

