A legutóbbi brit koronázás örökre átalakította a gyerekszobák világát

Csaknem hetven évvel ezelőtt, 1953. június 2-án került a brit uralkodói korona hivatalosan is II. Erzsébet királynő fejére. Most, hét évtizeddel később fia és egyben utódja, III. Károly várja felkenését, amelyre jövő hét végén kerül sor. Ennek apropóján hozzák újra forgalomba azt az apró tárgyat, amely örökre megváltoztatta a gyerekszobák világát.

II. Erzsébet a híres hintóban. Fotó: Roger-Viollet via AFP

1953 nyaráig az addig kvázi ismeretlen vállalat, a Lesney Products nevű cég főleg kis méretű útépítő járművek gyártásával próbálkozott, de a kereskedők és a vásárlók sem kaptak rá a termékre, ráadásul a koreai háború miatt bevezetett korlátozások miatt a fémhiánnyal is meg kellett küzdeniük.

A modernizált királyi hintó a Matchboxtól

Így esett a választásuk a valóságban aranyozott uralkodói hintóra, mert azt kevesebb alapanyagból is ki lehetett hozni. Érdekesség, hogy az első változatokban még II. Erzsébet királynő édesapja, VI. György apró figurája is bekerült a kocsikba, ám az uralkodó halála után a testét kivágták belőle, viszont a lába benne maradt. Így is elkezdték vinni a játékhintókat a brit családok, II. Erzsébet koronázása pedig az űrbe repítette az eladásokat, rövid idő alatt több mint egymillió darab talált gazdára, berobbantva ezzel a céget is, amit még abban az évben átkereszteltek Matchboxra, mert játékaik mérete a gyufásdobozéval vetekedett.

A játékautók népszerűsége máig töretlen. Fotó: Photo Pix

A Matchbox a következő évtizedekben meghatározó szereplővé vált a játékgyártás világában, a mai, modernizált változatok, mint például a matcboxokból nagyban merítő Hot Wheels azóta is töretlen népszerűségnek örvendenek. Ma már mindkét termék a Mattel óriásbirodalmához tartozik, a vállalat pedig az újabb koronázás alkalmával úgy döntött, hogy visszahozza a miniatűr hintót.

Az új változat ráadásul nem csak a hetven évvel ezelőtti termék másolata lesz, új dizájnt is kapott. A mai matchbox autókhoz hasonlóan ennek is műanyag a belső borítása, és sokkal valósághűbb is: a belsejében egy apró Károly és Camilla is helyet kapott.

A játékhintó már megrendelhető online a cég webshopjában, ára 60 dollár, azaz húszezer forint. Egyelőre nem tudni, mennyit gyártanak majd belőle, ez a rendelésektől függ a Mattel közlése szerint – írja a CNN.