A Sir Richard Branson milliárdos által alapított Virgin Orbit csődvédelmet nyújtott be az Egyesült Államokban, miután az űrcég finanszírozásáratett utolsó erőfeszítések meghiúsultak. A bejelentés kevesebb mint egy héttel azután történt, hogy a vállalat közölte: alkalmazottainak a 85 százalékát elküldi, nagyjából százan maradnak. Az amerikai székhelyű céget most el is adják – számolt be a The Guardian.

Bár nagy erőfeszítéseket tettünk a pénzügyi helyzetünk javítása és a további finanszírozás biztosítása érdekében, végül azt kell tennünk, ami a legjobb az üzletnek

– mondta Dan Hart vezérigazgató. – Úgy gondoljuk, hogy a csapat által létrehozott csúcstechnológia széles körben vonzó lesz a vásárlók számára, miközben folytatjuk a cég eladásának folyamatát.”

A csődeljárás három hónappal azután indult, hogy a Branson által alapított, 75 százalékban a Virgin Investments tulajdonában lévő Virgin Orbit januárban sikertelenül próbálta az első műholdat az Egyesült Királyság területéről fellőni.

A cég szerint a sikertelen kilövés, amelyet Nagy-Britannia történelmi pillanatának tartottak, egy anomália következménye, a rakéta nem tudta elérni a kívánt magasságot, és később elveszett. Míg Branson maga több mint 70 millió dollárt szedett össze az elmúlt négy hónapban, hogy segítse a cég életben tartását, az érdeklődő külső befektetők elmaradása miatt arra kényszerült, hogy bejelentse: elküldi a 800 alkalmazottja nagy részét.