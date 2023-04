Miközben a Tiffany & Co. ünnepli a frissen felújított New York-i zászlóshajóját, a The Landmark-ot, a cég felsővezetői már a távlati célokat mérlegelik. Az LVMH (a Tiffany & Co. anyavállalata) a kínai terjeszkedést készítené elő – írta meg a Reuters.

Fotó: Claudio Stocco

Hatalmas lehetőségek rejlenek a Tiffany számára Kínában

– mondta az ékszergyártó vezérigazgatója, Anthony Ledru. Hozzátette, hogy az LVHM már több üzletet is nyitott az országban, jelenleg 39 kínai Tiffany & Co. szalon működik Kínában.

A cég az elmúlt két évben azon dolgozott, hogy üzleteik a legforgalmasabb és legfelkapottabb városrészekben legyenek. Már meglévő üzleteket helyeztek át, illetve építettek újakat.

A luxuscikk-piac fellendült a koronavírus-járvány lecsengésével. Hatalmas a kereslet az LVMH olyan márkáinál is, mint a Dior és a Louis Vuitton.

Az LVMH globális értékesítése 17 százalékkal nőttek az idei első negyedévben.

Az anyavállalat 2021-ben vásárolta fel az ékszergyártót, aminek jelenleg a felvirágoztatásán dolgozik. Ezt a célt Kínában valósítaná meg a cégcsoport.

A Tiffany 2022-ben 5,1 milliárd euróra növelte az árbevételét a 2020-as 3 milliárd euróról. 2025-ra ez a szám 7,4 milliár dollárig is nőhet.

Az LVMH a hónap elején bejelentette, hogy felvásárolja a francia Orest és Abysse ékszergyártó cégeket, hogy növelje a Tiffany gyártását. Ezzel öt kelet-franciaországi műhellyel és 800 alkalmazottal bővítették a céget.