A dogecoin részvények 30 százalékot emelkedtek, miután a Twitter-felhasználók észrevették, hogy a webböngészőik bal felső sarkában – ahol általában a platform kék madaras logója található –, most egy Siba inu kutya tűnt fel, amely a kriptavaluta logója is egyben.

Elon Musk Teslája a tavalyi év elején elkezdte elfogadni a dogecoint. A hivatalos webshopon egy virtuális dogecoinpénztárca létrehozása után már lehet is vásárolni a mémcoinnal, igaz, csak bizonyos termékeket. A Twitter vezetősége már Musk előtt is a kriptovaluták híve volt, Jack Dorsey társalapító is vizsgálta a blokklánc-technológia beépítésének lehetőségeit.

Musk októberi tweetjében felfedte terveit, miszerint a Twitterből egy „mindenre kiterjedő alkalmazást” hozna létre a felvásárlás után.

Fotó: GettyImages

A Bloomberg cikke szerint a kutyás kép azután lett feltöltve a Twitter oldalára, hogy a platform elkezdett változtatni az ellenőrzési rendszerén. Egyes, úgynevezett örökölt igazolással rendelkező fiókoknál, például a The New York Timesnál eltávolították a pipát. Mások megőrizték a hitekesített profiljukat, és megjegyezték, hogy vagy Blue-előfizetők lettek, vagy megeörökölték a korábbi fiókjukat.

Elon Musk miután átvette a Twitter irányítását az első projektje a Twitter Blue volt, amelynek lényege, hogy egy előfizetési díjért cserébe hivatalossá lehet tenni a közszereplők, illetve cégek Twitter-profilját.

A dogecoin elfogadottságában nagy szerepet játszik Musk tevékenysége, és a Twitter a jövőben a kutyás kripto egyik meghatározó felhasználási felülete lehet, nem is csoda, hogy az akvizíció a holdig repítette a dogecoin árfolyamát.