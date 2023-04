A Twitter-felhasználók csak úgy tarthatják meg a hitelesített státuszukat, ha feliratkoznak a Twitter Blue előfizetési programra havi 8 dollárért – írja az Insider.

Fotó: AFP

A kék pipát azok a felhasználók veszítik el, akik a Twitter felvásárlása előtt szerezték meg a hitelesített státuszt.

Ezáltal olyan üzletemberek neve mellől is eltűnt a kék pipa, mint Bill Gates vagy a LinkedIn alapítója, Reid Hoffman. A celebritások közül Justin Bieber, Lady Gaga, Selena Gomez, Kim Kardashian és Kylie Jenner is elvesztette a hitelesített státuszát.

A Twitter Blue bevezetése vitákat váltott ki, mivel a funkció lehetővé teszi bármelyik felhasználó számára, hogy fizetésért cserébe megszerezze a kék pipát. Az új rendszert így a trollok is könnyebben kihasználják, akik a Twitter Blue révén politikusoknak vagy vállalatoknak adhatják ki magukat. Hamis Twitter-fiókot hoztak létre többek között Ted Cruz amerikai szenátor és Rudy Giuliani volt New York-i polgármester nevében is.

A vállalatok és szervezetek jóval magasabb összegért maradhatnak hitelesítettek: havonta 1000 dolláros előfizetés befizetésével.

Az 1000 dolláros funkció abszurd és értelmetlen – mondta William LeGate, a Pillow-Fight társalapítója. A The New York Times című amerikai napilap április elején jelentette be, hogy nem fizet azért, hogy az újság fiókjai megkapják a korábban hitelesítésre szolgáló kék pipát a Twitteren.