A BKV Zrt. sok közlekedésrajongó örömére az idén újra több nyílt napot tart a telephelyein. A rendezvénysorozatot a kőbányai trolibuszgarázsban nyitják április 29-én, szombaton, egy igazi meglepetéssel.

Fotó: Róka László / MTI

A látogatók bejárhatják a trolibusz-divíziót, azaz a BKV Zách utcai garázsát, ahol trolibuszok, autóbuszok karbantartása, utasforgalmi előkészítése zajlik.

– áll a közleményben. A járműkiállításon nosztalgia, retró és új trolibuszok, illetve autóbuszok tekinthetők meg és fotózhatók kívül-belül. Emellett három retró autóbusz is bemutatkozik a nagyközönség előtt. A gyerekeket pedig a duplacsuklós Van Hool AGG 300 típusú autóbuszból készült egyedi kialakítású játszóbusz várja.

A BKV Zrt. járművezetési lehetőséget is kínál, amely előzetes regisztrációhoz kötött. Az IK 263 – T5000, IK 412 GT – 720, SST12 – 8013 trolibuszok és az IK 415 Volvo autóbuszok próbavezetésére a lenti linken lehet regisztrálni, illetve korlátozott számban az eseményen is lehet jelentkezni. A sikeresen regisztrálóknak a B kategóriás jogosítványt magukkal kell hozniuk, hiszen annak felmutatása és a szondafújás is kötelező lesz.

Buszvezetés:

https://www.bkv.hu/hu/visits/buszvezetes_1_5342

https://www.bkv.hu/hu/visits/buszvezetes_2_1299

Trolibuszvezetés:

https://www.bkv.hu/hu/visits/trolibuszvezetes_1_6434

https://www.bkv.hu/hu/visits/trolibuszvezetes_2_6291

https://www.bkv.hu/hu/visits/trolibuszvezetes_3_9911