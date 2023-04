Az HBO Max és a Discovery+ egyesítésével egy hatalmas könyvtár nyílik meg a nézők előtt: minőségi filmek és sorozatok, karnyújtásnyira a valóságshow-któl és az ismeretterjesztő médiától. A szolgáltatás az otthoni mozizás új királya vagy a legújabb streamingbukás lehet, de legalább az árak nem változnak – írta a Wired.

Fotó: AFP

Pont egy évvel ezelőtt zárult le a szórakoztatóipar történetének az egyik legnagyobb vállalati egyesülése – a Discovery és a WarnerMedia házassága, 43 milliárdos üzlet volt, amely a fantáziadús Warner Bros. Discovery (WBD) nevet kapta. Ezután nem kellett sokáig várni, hogy elkezdődjenek a leépítési hullámok, több ezer embert bocsátottak el, bezárták a CNN+ hírszolgáltatót, és még a készülő Batgirl-filmet is kidobták a szemétbe. Ám a nézőknek az fájt a legjobban, hogy az új cég az HBO Max kínálatába is belepiszkált, és olyan kedvenceket is törölt a katalógusából, mint például a Westworld-sorozat.

A fúziót követő takarítással párhuzamosan azonban ígéretek is érkeztek. Az új vezérigazgató, David Zaslav azt akarta, hogy a stúdió jobb filmeket készítsen, a mozis megjelenésekre koncentráljon, és a legfontosabb, hogy a két vállalat streamingszolgáltatásait, az HBO Maxot és a Discovery+-t egyesítsék.

Ma a WBD bejelentette, hogy az új szolgáltatás, amelyet mostantól csak Maxnak hívnak, május 23-án indul.

A Max nem kis tűzerővel érkezik meg a képernyőkre, mivel a tervek szerint az összeolvasztott vállalat minden szellemi tulajdona fel fog kerülni a platformra – Batman, Barbie, Tapsi Hapsi és a Halálos fogás rákhalászai is otthont kapnak majd az új katalógusban, amely talán még a Disney+ gyűjteményét is túlszárnyalhatja.

Bár az új platform bemutatóját sokan örömmel fogadták, A WBD részvényei 6 százalékot estek – ez nem feltétlenül a Max hibája, a streamingszolgáltatók részvényei azóta zuhannak, hogy Warren Buffett rossz befektetésnek nevezte az otthoni mozizást.

Az új platform bejelentése nem maradt kritikák nélkül sem. Az ágazatban hatalmas a verseny, szinte minden nagyobb stúdiónak van már saját platformja, a nézők számára pedig a számtalan új fizetős szolgáltatás elronthatja a felhasználói élményt. Bár a Max két meglévő platformot olvaszt egybe, a nagyobb katalógus nem biztos, hogy elég vonzó azoknak, akik csak egy-két film vagy sorozat után érdeklődnek.

Tekintettel arra, hogy a Discovery és a WarnerMedia 2022-es egyesülését többek között azzal indokolták, hogy jobban ki tudják használni a streamingszektort, a Max pont az ellenkező hatást válthatja ki.

A vállalat viszont nem csak a meglévő könyvtárából akar dolgozni – a Max bemutatásával párhuzamosan több új projektet is bejelentett, s míg a filmjeikkel a mozikat próbálják újra meghódítani, a sorozatok kizárólag itt lesznek elérhetők.

A WBD a Maxszal 2025-re 130 millió előfizetőt szeretne elérni – amely bőven a Netfilx 231 milliója alatt van –, és egy olyan szolgáltatást akar biztosítani, amely minden ízlést kiszolgál. Ezzel a Max a streamingpiac új királya lehet, és könnyen elcsábíthatja a gyengélkedő vetélytársak közönségét; vagy a nagy mennyiségű tartalom mosogatólévé válik, és nem lesz elég ahhoz, hogy stabil nézettséget generáljon.