Megérkezett a HR-esek Tripadvisora: a HRshaker Magyarország első olyan ingyenes online platformja, ami összeköti a HR-eseket a beszállítókkal, és egyedülálló abban a tekintetben is, hogy célirányosan feltett kérdésekkel és videóinterjúkkal teszi átláthatóvá a beszállítók erősségeit vagy a róluk szerzett tapasztalatokat – áll a cég közleményében.

Fotó: Helen King/Getty Images

„Amit a HR-esek a leginkább keresnek a platformunkon, azok a képzések és a különféle tréningek. Ez lehet akár vezetőképzésről szóló tréning is, de olyan szakmai képzés is, ami targoncavezetői jogosítványt ad. A HR-szoftver szintén izgalmas téma, mert sok cég jutott el ahhoz a stádiumhoz, hogy nem tudják már Excel-táblában követni a bérelszámolásokat és a toborzással kapcsolatos feladatokat. Népszerű a fejvadász vagy munkaerő-közvetítés, illetve -kölcsönzés is. Amiben még sokan keresnek beszállítót, de meglepő módon nem ad rá igazából egy-két találaton kívül releváns eredményt a Google, az a munkáltatói márkaépítés” – mondta Kreisz Eszter alapító-tulajdonosa, a munkaerőközvetítéssel foglalkozó Tehetségrendszer ügyvezetője.

Hozzátette, azon is gondolkoztak, hogy egy Dropbox-linket küldenek a HR-eseknek, hogy onnan mazsolázhassanak, ám kiderült, hogy

egy HR-igazgatónak maximum két-három olyan kontaktja van, akitől szívesen kér ajánlást.

Ilyenkor egy táblázatban összegyűjtenek 20 szolgáltatót, és egyesével elkezdik felhívni őket, az oldalukon keresik a referenciákat, amit a legtöbb esetben nem találnak, majd ajánlatokat kérnek, de sokszor nem is igazán tudják, hogy mire, ha eddig azon a területen nem kerestek.

Kreisz Eszter elmondta, az oldal készítése során próbálták minél jobban desztillálni az általuk összegyűjtött tudást, és a HR-eseknek minél pontosabban és célirányosabban átadni az információkat: „Ami még segítség a kiválasztás megkönnyítésében, hogy értékelni lehet a beszállítókat. Tehát, ha egy HR-es dolgozott már velük, egy alapos szöveges értékelést és csillagos értékelést is tud adni a beszállítónak. Aki pedig keres, ő már eleve látja, hogy ki az, aki ajánlja, ki az, aki dolgozott már vele.”