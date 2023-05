Ha órákon keresztül szoktad görgetni a TikTokot, akkor lehet, hogy épp most találtad meg álmaid állását. A Ubiquitous influenszermarketing ügynökség három szerencsés pályázónak 35 ezer forintnak megfelelő órabért fizetne 10 órán keresztüli tiktokozásért – írja a CNN.

Fotó: Shutterstock

A TikTok Watching állásra a Ubiquitous YouTube-csatornájára való feliratkozással, valamint egy rövid bemutatkozó beküldésével lehet jelentkezni, amelyben megosztod, miért te lennél a legalkalmasabb az órákig tartó TikTok-maratonra.

A vállalat olyan 18 éves vagy annál idősebb pályázókat keres, akik ismerik a platform működését, különösen a legnépszerűbb trendeket.

A cég abban reménykedik, hogy az akció segít felmérni az online irányzatokat.

A kiválasztott jelöltek segítenek majd a feltörekvő trendek felfedezésében is egy egyszerű dokumentum kitöltésével, amelyben feljegyzik az általuk észlelt visszatérő irányokat

– áll a pályázati felhívásban. A nézelődés után a résztvevőket arra kérik, hogy az általuk választott közösségimédia-platformon tegyék közzé az élményeiket és tageljék be a vállalatot.

A jelentkezési határidő május 31., a jelentkezőket a határidő lejárta után hét nappal értesítik.

Hasonló állást hirdettek korábban a Netflixnél is, ami szintén óriási népszerűségnek örvendett. Óránként 20 fontot, azaz nagyjából 8800 forintot lehet keresni azzal, hogy valaki otthon nézi a Netflix tartalmait. Persze nem elég csak nézni, némi munka is szükséges hozzá. A Netflix-címkéző vagy az eredeti angol kifejezéssel élve Netflix-tagger állásra rengetegen keresnek rá, és a munka népszerűsége az előrejelzések szerint 5400 százalékkal is megugorhat 2023-ban. A munkavállaló az adott netflixes tartalom megnézése után műfajbesorolásokkal és egyéb leíró címkékkel látja el a streamingóriás saját készítésű tartalmait, hogy más felhasználók ezek alapján könnyebben megtalálhassák az adott filmet vagy sorozatot a keresőkben vagy a Netflix oldalán.