A cégcsoport fejlődésével, a termelési volumen folyamatos növekedésével és a közelgő nyugdíjkorhatárral párhuzamosan fokozatosan érett meg benne a gondolat, hogy lépéseket kell tennie a generációváltás, a vállalkozáscsoport értékének megőrzése érdekében – erről beszélt Szíjj László a 100 leggazdagabb magyart bemutató magazin 2023-as számában. Szíjj László a friss rangsor szerint a hatodik leggazdagabb magyar a maga 280 milliárd forintra becsült vagyonával.

Fotó: Duna Aszfalt/Facebook

A cikket a Magyarepitok.hu szemlézte. E szerint a hazai mélyépítési ipar piacvezetőjének számító Duna Csoport alapító-tulajdonosát kérdezték a vagyon önfenntartó működéséről is. A számos más jelentős vállalkozásban is tulajdonos Szíjj László erre megosztotta azt a megfigyelését, hogy a közép-kelet-európai országok messze nem mozognak együtt gazdaságilag.

Így fordulhat elő, hogy egyszer az egyik országban van fejlesztési dömping, máskor máshol

– fogalmazott. Ezért a kétezres évek közepétől arra törekedett, hogy minél több országban legyen a vállalkozásaival egyszerre jelen. A Duna Csoport terjeszkedése a közép-kelet-európai térségben közismert, de GED-Africa néven visznek projektet Kongóban és Zambiában, valamint számos további akvizíción dolgoznak.

Mit tervez a hatodik leggazdagabb magyar a cégeivel?

Az utódlás konkrét lépéseire is kitérve azt mondta, a mintegy 2000 főt foglalkoztató Duna Csoport tevékenységébe igyekszik folyamatosan betekintést adni a gyermekeinek azért, hogy a kellő időpontra megfelelő döntéshozói rutinra tegyenek szert. "Elvárom azt is, hogy mélységükben értsék a folyamatokat és ne legyenek túl messze a termelési, értékteremtési ügymenettől. Ezért lelkesen próbálom beavatni őket a különböző működési részletekbe. Szerencsére ebben a kollégáim is partnerek, azt is mondhatnám, hogy a család együtt él a vállalkozáscsoporttal, utódaim pedig majd támogatást találnak ebben a segítő szándékú közegben" – értékelt. A folyamatosan növekvő Duna Csoport helyzetére kitérve így összegzett:

Még nem járunk a feladat végén, de mára, többéves tervezés és előkészítés után kijelenthetem, hogy rendelkezésünkre áll a szükséges pénzügyi és jogi eszköztár családunk örökösödési kultúrájának megteremtéséhez.

Szíjj László végezetül megjegyezte, hogy az építőiparban specifikus a generációváltásra, a digitalizációnak pedig rendkívüli a jelentősége. Álmában sem gondolta volna a nyolcvanas években, hogy az építőipart a technológiai fejlődés és a digitalizációs kultúra ilyen mértékben fogja befolyásolni. A Duna-csoport esetében is világos, hogy az új generációk számára is fontos lesz a digitalizáció fejlesztése. Szerinte az új tudásból, módszerből és az évtizedek alatt felhalmozott szakmai tapasztalatokból létrejött ötvözet elég erős alapot biztosít a hosszú távú piaci sikerekhez. Ehhez azonban fontos a régi és az új generációk közötti tudástranszfer, amely a generációk együttműködését igényli.