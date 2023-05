Többek között a termékek hatásaival, összetételével és a diéták eredményességével kapcsolatban is megtévesztette a fogyasztókat a Norbi Update-termékek forgalmazója – ismertette szombati közleményében a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálata. A GVH szerint a vállalkozás együttműködött a hatósággal, és elismerte a jogsértést, emiatt mérsékelt bírságot szabtak ki, ám az még így is 40 millió forint.

A visszavonulás szélére taszította Schobert Norbit a GVH büntetése.

Fotó: Szabolcs László / Mediaworks

A hírre Schobert Norbi is reagált, aki csaknem három évtizede dolgozik azon, hogy megoldást kínáljon a fogyni vágyóknak és a túlsúlyból fakadó egészségi gondokkal küzdőknek. Azonban úgy véli, hogy most egy élet munkáját dobja sutba, és a büntetés után már nincs tovább – számolt be a Blikk.

Eddig bírtam, visszavonulok. Ez a vizsgálat és az, hogy mindenféle hazugnak neveznek, most padlóra küldött, és innen már nem tudok felállni

– nyilatkozta a lapnak a fitneszguru.

A cikk emlékeztetett rá, hogy a koronavírus-járvány, majd a háborús időszak számos nehézséget rótt a vállalkozásra, így a most 52 éves Schobert Norbert egy sztrókon is átesett.

A fitneszguru szerint a büntetés olyan, mintha korábban végig hazudott volna, és most beismerte a bűnösségét, holott szerinte erről szó sincs. Elmondása alapján nem a büntetés jogosságát ismerte el, hanem az alacsonyabb mértékű büntetést fogadta el. Úgy nyilatkozott, hogy a GVH a szabályok szerint járt el. Korábban ezek a termékek szabályosnak minősültek, két korábbi GVH-vizsgálaton átmentek, de az EU-ban érvényes jogszabályok megváltoztak a gyógyszerlobbi miatt.

Úgy gondolja, hogy mivel gyógyhatású készítményeket, egészségmegőrzést elősegítő termékeket – mint amilyenek a Norbi Update termékei – nem lehet reklámozni, és kedvező hatásukat bemutatni, ezzel lényegében ellehetetlenült a helyzete.

Velem példát statuálnak, mert első voltam nemcsak az országban, de a régióban is abban, hogy olyan termékeket forgalmazzak és olyan módszereket kínáljak, amelyek hozzájárulnak egy egészségesebb életmód kialakításához

– nyilatkozta Schobert Norbert, aki állítása szerint valószínűleg vagy teljesen visszavonul, vagy új vizekre evez majd.