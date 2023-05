Kétmilliós kezdőtőkével indult, mára viszont bruttó 500 millió forint bevételt produkál a menstruációs bugyit gyártó This is Redy – olvasható a Rossmann sajtóközleményében. Molnár Dóra cége eddig csak online értékesített és már így is sikeres volt, most viszont offline is elérhetőek lesznek a fehérneműik. A This is Redy termékei a Rossmann drogérialánc polcaira kerül fel.

Fotó: This is Redy YouTube

A menstruációs bugyik egyrészt hiánypótló termékek, másrészt a fenntarthatóságot is támogatják

– mondta a Rossmann senior beszerzője, Horváth Tokaji Hajnalka. Hozzátette, hogy az indulásuk utáni első három hónapban már egyértelmű volt, hogy a termék sikeres lesz, mivel a kereslet óriási volt az első pillanattól. Mivel mosható és újrahasznosítható termékekről van szó, így csökkenti a hulladékmennyiségét. Emellett a nők menstruációs periódusát is könnyebbé teszi, így a beszerző szerint emiatt teljes mértékben illik a kínálatukba a This is Redy termékcsaládja.

Gigászi boltot nyitott Magyarországon a Rossmann – Félmillió vásárlót szolgálnának ki Az üzletet a legfrissebb német koncepciót követve alakították ki. További bővítésre is készülnek tíz helyszínen.

Jelenleg minden üzletben megtalálható két menstruációs alsóneműjük, ez hamarosan bővülni fog, a webshopunkban pedig további termékek vásárolhatók meg

– mondta Horváth Tokaji Hajnalka.

Fotó: This is Redy Youtube

A This is Redy menstruációs alsóneműi kizárólag a Rossmann kínálatában lesznek elérhetők. Jelenleg a termék bevezetési időszaka és a promóció zajlik.