Furcsa jelenséggel találkoznak a hírolvasók tömegei, akik ma reggel felkeresték a magyar híroldalakat. A honlapok betöltésénél felugró adatvédelmi tájékoztatót ugyanis jó néhány portálon nem lehet elfogadni, így a hírfolyam se érhető el. A probléma tucatnyi, nagy látogatottságú híroldalt érint, így a Világgazdaság oldalát, a vg.hu-t is.

Fotó: Shutterstock

A fejlemény nem általános, de mindenképpen kiterjedt. Egyelőre azt is nehéz meghatározni, hogy mi okozhatja a problémát. Mindenesetre a technológiai háttér folyamatait ismerő forrásaink néhány információra felhívták a figyelmet.

Az elmúlt hetekben több magyar híroldal is átállt egy új GDPR-szabályozásra, ami hivatalosan Consent Management Platform (CMP) néven fut. Ezt előbb-utóbb minden portálnak alkalmaznia kell, de még nem mindenki tette meg, például technikai okokból. Most úgy tűnik, a fenti hiba azokat érinti, akik már túlvannak az átálláson. Csakhogy ezen belül is tovább szűkíthető a kör. Léteznek különböző szolgáltatók, amelyek a GDPR-szabályozásnak való megfelelést biztosítják úgynevezett sütiken keresztül a weboldalaknak. Ilyen az amerikai Quantcast, amelynél valamikor a tegnap folyamán váratlanul bekövetkezett a probléma. A cég saját honlapján sem lehet elfogadni a felugró ablakot. Hogy pontosan mi történt, az egyelőre nem ismert.

Mindenesetre azokon a híroldalakon, amelyeknél már átálltak az új szabályozásra és a Quantcast ügyfelei (ők sokan vannak a hazai és a globális piacon), az tapasztalható, hogy

nem működik a GDPR-ról való tájékoztatás elfogadása, így pedig az olvasók nem tudják megnyitni a híreket.

Ez függhet az adott böngészőtől, a használt eszköztől (asztali számítógép, okostelefon, tablet stb.) és attól is, hogy a felhasználó korábban, amíg nem ütötte fel a fejét a hiba, elfogadta-e a GDPR-ra vonatkozó változást.

Milyen kockázatra hívja fel a figyelmet a probléma?

Jelenleg beláthatatlan, hogy meddig marad fenn ez az állapot. Túl azon, hogy a kialakult helyzet külföldi cégek felelőssége, rámutat arra is, hogy mennyire kiszolgáltatott a magyar média és így a hazai állampolgárok tájékoztatása. Ez most valószínűleg egy vétlen hiba, de könnyen belátható, hogy ha egy ilyen probléma véletlenül bekövetkezhet, akkor szándékosan is okozható.