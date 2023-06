A magyarok legnépszerűbb turistacélpontjai közül több is hazai ízekkel várja őket a nyaraláskor, már ami az energiaitalokat illeti: az olyan országokban, mint például Horvátország, Bulgária, Görögország vagy Ciprus, annyira népszerűek a Hell termékei, hogy az itthon jól megszokott ördögfejeket látni több kis- és nagybolt plakátján, bejáratánál, az utcai árusok tábláin.

Mongóliáig is elérnek a Hell gyárában készült termékek.

Fotó: Hell Energy

A Világgazdaság érdeklődésére a Hell Energy azt írta, a legyártott termékek 58,77 százalékát értékesítették exportra tavaly, ami előrelépés, hiszen 2021-ben ez az arány 55,87 százalék volt. A legtöbb energiaitalt Romániának, Bulgáriának, Görögországnak és Szlovákiának adták el, de kérdésünkre megerősítették, hogy Cipruson, Bosznia-Hercegovinában és Horvátországban is nagyon népszerű,

valamennyi felsorolt országban piacvezető a Hell márka.

A vállalatról korábban Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke azt mondta, a Hell példája bizonyítja, hogy Magyarországon is lehet világszínvonalú terméket előállítani, amely a külpiacokon is megállja a helyét. Szerinte a cégcsoport története nem csupán inspirációt, hanem konkrét példát is jelent mindazoknak a magyar vállalkozásoknak, amelyekben megvan a potenciál arra, hogy valóban sikeresen jelenjenek meg a nemzetközi gazdaság vérkeringésében.

Még Mongóliában is a magyar energiaitalt választják

A Hell Energy exportértékesítésének nettó árbevétele 2022-ben 88,141 milliárd forint volt, ebből az Európai Unión belüli értékesítés 68,194 milliárd. Az EU-n belül a legnagyobb árbevételt generáló ország Románia, Bulgária, Görögország, Szlovákia és Horvátország, míg az unión kívüli export legjelentősebb célországa India, Bosznia-Hercegovina és az Egyesült Királyság.

Mára több mint 50 országból áll a Hell exportpiaca, a cég lapunknak azt írta, a jelenleg aktív államok közül Mongólia a legtávolabbi.

Megkérdeztük, hogy terveznek-e megjelenni új piacokon, ám azt válaszolták, a jelenlegiek kiszolgálására koncentrálnak.

A vállalat idei konszolidált éves beszámolója alapján nem csupán az exportértékesítés nettó árbevétele nőtt 56,174 milliárdról 88,141 milliárdra, a belföldié is emelkedett, 44,322 milliárdról 61,811 milliárdra. A korrigált adózott eredmény viszont csökkent, 15,561 milliárdról 13,031 milliárdra, miközben az üzemi tevékenység eredménye szinte változatlan maradt, 12,406 milliárdról 12,411 milliárdra nőtt.

Bruce Willis mindig ikonikus alak marad

A Hell május elején jelentette be, hogy öt év után hétköznapi hősökre cseréli Bruce Willist a márka kampányaiban. „A fél évtized alatt nemcsak a márka, hanem az energiaital-kategória is hatalmas fejlődésen ment keresztül itthon és a nemzetközi színtéren is. A fogyasztási szokásokat megvizsgálva, ezekre az italokra már nem csak funkcionális termékként tekinthetünk, hanem a mindennapok természetes kellékeiként is. Emiatt is érkezett el a pillanat, hogy a kommunikációban új fejezetet nyissunk, habár Bruce mindig is a márka történetének ikonikus alakja marad” – mondta a döntéssel kapcsolatban Vecsei Márton, a Hell Energy márkavezetője.

Már nem Bruce Willis a márka arca.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A cég nem sokkal korábban közölte azt is, hogy egységesebb, dizájnváltáson átesett csomagolással és finomhangolt receptúrával készülnek a jegeskávéi, az addig Energy Coffee néven ismert márkát a Hell Ice Coffee váltotta erőteljesebb, az anyamárkától függetlenedett, önálló imázzsal és kommunikációval, sőt, a cégcsoport vitaminital-márkája, a Swiss is megújult.