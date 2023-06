A McDonald's és a Chick-fil-A gyorsétteremláncok egyaránt egy új módszerrel kísérleteznek a mobilalkalmazással rendelők gyorsabb kiszolgálása érdekében. Az éttermek az úgynevezett geofencing segítségével tennék gyorsabbá a kiszolgálást és frissebbé a megrendelt ételeket.

A megoldás használatához a helymeghatározást engedélyezni kell az alkalmazásnak, mely a GPS segítségével értesíti az éttermet, amikor már a közelébe járna a vásárló.

Így a gyorséttermi dolgozók képesek az online leadott rendeléseket olyan sorrendben elkészíteni, ahogy a fogyasztók érkeznek.

Fotó: CHRISTOPH SCHMIDT / AFP

A csirkés ételeiről ismert Chick-fil-A amerikai étteremlánc a hónap során jelentette be a geofencing alkalmazását a Fox Business összefoglalója szerint, míg a McDonald's már márciusban bejelentette az új szolgáltatását.

Az alkalmazás sikeréről a cég pénzügyi vezetője, Ian Borden már az első negyedéves eredmények ismertetésekor is beszámolt, szerinte

a kezdeti adatok a várakozási idő csökkenését és az ügyfélelégedettség növekedést jelezték.

A megoldás akár arra is lehetőséget nyújthat a gyorséttermek számára, hogy csökkentsék a vásárlók kiszolgáláshoz szükséges dolgozói létszámot is, tovább javítva a cégek nyereségét. Az alkalmazás emellett a célzott reklámok küldésével is segíti a vállalkozások profitját.