A TSMC elnöke optimizmusának adott hangot a cég esetleges első európai, németországi gyárával kapcsolatban. A világ vezető csipgyártója 2021 óta tárgyal Szászországgal, hogy Drezdában létesítsen üzemet, és úgy tűnik, ez egyre közelebb kerül a megvalósuláshoz.

Az Európai Unió csipipari intézkedése 43 milliárd eurót ad a terület támogatására,

hogy 2030-ig megduplázza a kontinens csipgyártó kapacitását, hogy utolérje Ázsiát és az Egyesült Államokat. Mark Liu TSMC-elnök kedden a vállalat részvényesi gyűlésén arról beszélt, hogy több céges vezető járt már Németországban, hogy tárgyaljon a beruházásról – írja az Al-Dzsazíra.

Fotó: Shutterstock

Liu jó érzésének adott hangot az üzemmel kapcsolatban, de elmondása szerint vannak még lyukak az ellátási láncokban és a munkaerő kapcsán, amit Németországnak kezelnie kell. Hozzátette: a támogatások mértékéről is zajlanak a tárgyalások. A döntés leghamarabb augusztusra várható – közölte a vállalat a múlt hónapban.

A TSMC az amerikai Arizonában is tervez egy gyárat létrehozni 40 milliárd dolláros beruházás keretében, ám az amerikai támogatási feltételekkel kapcsolatban is fogalmazott meg aggályokat. A dél-koreai gyártók szintén felvetették a problémáikat ezekkel szemben, többek között a túlzott nyereség megosztásával kapcsolatban. Azt is megemlítették, hogy már a pályázat során iparági titkokat kell a cégeknek felfedniük.