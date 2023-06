A Netflix kedden indította el promóciós Streamberry oldalát, amely a Black Mirror (Fekete tükör) sorozat legújabb szezonjának egyik epizódjában (Joan is Awful) szereplő fiktív streamingoldal neve, és amely feltűnően hasonlít a Netflixre. A platformra most bárki "felirathozhat", a regisztrációhoz fel kell tölteni egy fotót, amely akár egy óriásplakáton is landolhat.

Fotó: Netflix

A regisztrációnál a továbblépéshez beleegyezési nyilatkozatot kell tenni, melynek értelmében a feltöltött fotót a Netflix szabadon felhasználhatja a marketingkampányában – ha láttad az epizódot, valószínűleg kétszer meggondolod, hogy beleegyezel-e. A beleegyezéssel a Streamberry létre is hozza a saját arcképeddel és neveddel ellátott plakátot, mint a Joan Is Awful következő sztárja.

És a Netflix valóban nem viccel: a feltöltött fotók valóban része nagy-britanniai Black Mirror marketingkampánynak, a fotók már számos londoni hirdetőtábláról visszaköszöntek.

A fotókat a Black Mirror Twitter- fiókja osztja meg, tehát mindenképpen egy hatékony marketingkampányról van szó – írja a Mashable. com.

Az epizódban a Streamberry vezérigazgatója a következőképpen magyarázza el egy újságírónak, hogyan kerülnek fel a platformra a felhasználókat nem a legjobb színben feltüntető – az életüket elferdítve lemásoló – tartalmak: a cég egész multiverzumokat hoz létre, és az algoritmus és felhasználói megfigyelés segítségével hozza létre a műsort.

A célunk az, hogy egyedi, személyre szabott tartalmat indítsunk minden egyes adatbázisunkban lévő személynek, mind a 800 milliónak, amelyet a rendszerünk menet közben hoz létre. Az elképzelhető legmegfelelőbb tartalmat

– mondja a vezérigazgató az epizódban. A Netflix marketingcsapata is pontosan ezt teszi most. Ha feliratkozol, majd hirtelen a saját arcod köszön vissza egy óriásplakátról, a következményeket neked kell vállalnod.

Borítókép forrása: Shutterstock