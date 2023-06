Adathalászok használják a Generali Biztosító telefonszámát, a cég szerint a csalók az OTP nevében kérnek adatokat – olvasható a biztosító közleményében.

A szélhámosok a 06 20 670 9970 telefonszámon, vagyis a biztosító hivatalos telefonszámán hívják fel az ügyfeleket.

Fotó: Shutterstock

Ha bizonytalan vagy abban, hogy mi, a Generali kerestünk, kérj visszahívást a +36 1 452 3333-as telefonszámon, vagy weboldalunkon

– közölte a Generali.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy az internetes csalások hazánkban is gombamód szaporodnak, és a szélhámosok Magyarországon is előszeretettel alkalmaznak újabb és újabb trükköket, hogy megszabadítsák áldozataikat a pénzüktől. A Magyar Nemzeti Bank például arról tájékoztatott, hogy 2022 harmadik negyedében 1,26 milliárd forintnyi értékben voltak visszaélések az itthon kibocsátott bankkártyákkal, ami több mint duplája az egy évvel korábbra kimutatott 568 milliós értéknek. A jegybank adatai szerint ezek 51 százaléka az internetes vásárlásokhoz kötődött.