Márkaváltás lesz. Nem csináltunk ebből titkot, valójában a névből vagy az új márkából sem – erről is beszélt az Inforádió Aréna című műsorában kedden Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke. A tőzsdei cég, pontosabban leányvállalata, az Antenna Hungária Zrt. rendelkezik a Vodafone Magyarország 51 százalékos tulajdonrészével, a másik 49 százalék a magyar államé. A Vodafone a magyar piac második legnagyobb telekommunikációs vállalata.

Jászai Gellért, a 4ig Nyrt. elnöke bejelentette a Vodafone névváltásának menetrendjét. Fotó: 4iG

A tranzakció januári lezárását követően világossá vált, hogy az 1999 óta működő szolgáltató új néven folytatja majd. Jászai Gellért ugyan már korábban is utalt a névváltásra, de

most beszélt először nyíltan a társaság pontos átnevezéséről és ennek menetrendjéről.

Azt mondta, hogy ezt a folyamatot nemzetközi téren előbb kellett elkezdeniük, mert amikor a montenegrói mobilszolgáltató céget megvásárolták 2021 végén a cseh PPF csoporttól, már volt egy élő megállapodása, hogy a márkaváltást le kell bonyolítani 2022 márciusáig. Ezt időközben sikeresen megvalósították Montenegróban a One nevet felvéve. Szinte pontosan rá egy évvel az összeolvasztott két albán távközlési cégüket is ugyanígy márkázták újra. Ennek a kampánya most is zajlik.

Úgyhogy nem csináltunk titkot abból, és nyilvánvaló is, hogy egy márkát szeretnénk nemzetközileg használni. Ez minden nemzetközi cégnél alapvetés, amely lakossági termékeket ad el. Tehát a One márkanév lesz várható majd Magyarországon is

– fogalmazott világosan. Egyébként az év elején a Világgazdaság is írt arról, hogy a One név lehet a befutó.

Mikor nevezik át a Vodafone Magyarországot?

Erre a kérdésre Jászai Gellért úgy reagált, hogy azért nem tud még pontos időpontot, mert jelenleg is dolgoznak ezen a szakemberek. Rámutatott: nem egy egyszerű kérdésről van szó. Hiába van meg

a márka,

a logó

meg a színek,

és tulajdonképpen minden ahhoz, hogy akár holnap is meg lehessen csinálni a névváltást, ennél sokkal komplexebb a kérdés.

Biztosra tudom mondani, hogy a jövő évben ez a márkaváltás megtörténik, de azt, hogy tavasszal vagy ősszel lesz, ma még nem tudom

– közölte a 4iG elnöke. Azt szeretnék, hogyha az új márka, tehát a One a fogyasztók számára nemcsak valami újat, hanem az eddigiekhez képest valami pluszt, valami jót jelentene. Továbbá folyamatosan kell dolgozniuk azon, hogy új értékajánlatot tudjanak adni az új márka mellé a fogyasztóknak.