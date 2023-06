A Pokémon GO videójátékot gyártó Niantic bejelentette, hogy nagymértékű leépítést kezdenek a cégnél. A munkavállalók negyedétől megválnak. Ezt azzal magyarázták, hogy a koronavírus-járvány alatt megugrott letöltésszámok már jelentősen visszaestek. Ezt a trendet a játékipar lassulásának tudja be a cég.

A cég emellett bezárja a Los-Angeles-i stúdióját és két készülő játékát is törölte – írta meg a BBC.

A kiadásaink már gyorsabban nőnek, mint a bevételeink

– mondta a Niantic amerikai vezérigazgatója, John Hanke.

A Pokémon GO mobiljáték 2016-ban jelent meg és letarolta a világot. A debütálás után az Apple iOS rendszeren megdöntötte az egy hét alatt legtöbb letöltés rekordját.

A legfontosabb az, hogy a Pokémon GO ne szenvedje meg az ipar visszaesését és folytathassa a növekedést a jövőben is

– mondta Hanke. Hozzátette, hogy a játék megjelenése óta a mobiljáték piac túlságosan zsúfolttá vált. Az alkalmazásboltokba ma már sokkal nehezebb bekerülni és a hirdetési pénzek is túlságosan megoszlanak a rengeteg program között.

A Niantic összesen 230 dolgozójától tervez megválni és ebben játékfejlesztők is vannak.

Már kész játékaik közül leállítják a januárban megjelent NBA All-World játék szervereit, illetve leállítják a Marvel World of Heroes gyártását.

A cég legutóbb májusban jelentett be megszorításokat, miután közölték, hogy csökkent a Pokémon GO-ból származó bevétel.

A Niantic a rossz hírek ellenére közölte, hogy 2023-ban is szépen alakul a bevétele, állításuk szerint jelenleg jobban állnak, mint a tavalyi év azonos időszakában.

A Pokémon GO egy GPS-alapú mobiljáték volt. A játékosok a telefonjuk módosított GPS kijelzőjén keresztül kereshettek a való világban virtuális szörnyecskéket, amiket gyűjtögethettek. A megjelenés után a játékosok elárasztották a közösségi tereket, ez azonban balesetekhez is vezetett. A lelkes Pokémon mesterek játék közben nem figyeltek a környezetükre, ami balesetekhez és sok halálhoz is vezetett.