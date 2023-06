Július 1-jétől a MÁV-START és a GYSEV járatain megszűnnek az IC-pótjegyek és a gyorsvonati pótjegyek, a helyükbe új, egységes árazású helyjegyek lépnek a vasúti távolsági közlekedésben – közölte pénteken a Mávinform.

Fotó: Tábori Szilvia / Mediaworks

Szintén jelenetős változás, hogy szombattól már az országbérletek is felhasználhatók lesznek az IC- vagy más helyjegyköteles vonatok másodosztályán történő utazáshoz. Az okosjegyek árazása is igazodik az új díjszabási rendszerhez; a módosítások összességében azt eredményezik, hogy az új vármegye- és országbérletek a korábbiaknál is több utasnak kínálnak olcsó és egyszerű megoldást a mindennapi utazáshoz.

Ezentúl nem lesz mindegy az sem, hogy mikor vesszük meg a jegyeinket.

A IC-helyjegy elővételben – azaz a vonatindulás napját megelőző napig megváltva egységesen 650 forint, az utazás napján megváltva pedig 990 forint lesz.

A prémium (1+) osztályra szóló helyjegyek ára is változik, egységesen 1990 forintot kell értük fizetni. A nem IC-minőségű kocsikból álló, de helyjegyköteles vonatokon, illetve vonatrészeken egységesen 300 forintra módosul a helyjegy ára.

Az országbérlettel rendelkezők – a megfelelő helyjegy megváltásával – utazhatnak az IC- vagy más helyjegyköteles vonatok másodosztályán. A vármegyebérlet viszont továbbra sem lesz érvényes a helyjegyköteles vonatokon, illetve szakaszokon, az első és prémium (1+) osztályon pedig a két új díjtermék egyike – tehát sem a vármegye-, sem az országbérlet – nem lesz felhasználható az utazáshoz, még a kiegészítő jegyek megvásárlása esetén sem.

A tájékoztatás szerint szintén módosul a kilométeralapú menetjegyek díjszabása.

Tíz kilométer távolságig 400 forint, 10,1–15 kilométer között 450 forint, 15,1–20 kilométer között 500 forint, 20,1–25 kilométer között 550 forint, 25,1–30 kilométer között 600 forint lesz a teljesárú, egy útra szóló menetjegyek ára

a helyközi közlekedésben a MÁV-START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV és a GYSEV járatain egyaránt.

Ugyanakkor a Szeged és Hódmezővásárhely közötti vasútvillamosokra érvényes jegyek és bérletek árát nem érinti a tarifaátalakítás. Szintén július első napjától jelentősen átalakulnak az okosjegyek is. A legfontosabb változás, hogy az okosjegy csak elővételben lesz megváltható, az utazás napján már nem. Ezzel egyidejűleg változik az okosjegy visszaválthatósága is, vagyis az érvényesség kezdete előtt legkésőbb 12 órával váltható vissza.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Továbbá változik az automatákból és a digitális felületeken, azaz interneten az ELVIRÁ-ból vagy a MÁV mobilalkalmazással vásárolt MÁV-START és GYSEV menetjegyekre járó kedvezmények mértéke is. Az automatás vásárlások esetében megszűnik az eddigi 5 százalékos kedvezmény, a digitális felületeken keresztül váltott jegyek esetében pedig 5 százalék lesz ezentúl.

Újdonság, hogy július 1-jétől a vármegye- és országbérleteket Zalaegerszegen már a Volánbusz által üzemeltetett városi buszjáratokon is elfogadják, illetve az M3-as metró felújításának befejezésével, július 1-jétől a Budapest bérletekkel már nem lehet a Nyugati pályaudvar és Ferihegy között a helyjegyes vonatokon vagy kocsikban utazni.

Az új díjszabályozással kapcsolatos tudnivalók megtekinthetők a vasúttársaság honlapján.